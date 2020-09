À l'image du deuxième ligne Maro Itoje, qui plaque, se relève, plaque, et est à nouveau à la lutte pour le grattage. Un conteste qui verra 4 joueurs du Leinster se mobiliser pour protéger le ballon. Ensuite c'est une séquence de près d'une minute de défense de la part des Saracens, qui décident de ne plus contester les rucks et prennent la ligne pour avoir la supériorité numérique. Une vague noire impénétrable, qui va pousser le Leinster à la faute sur une sautée qui terminera en touche.