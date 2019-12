"J'espère que leur prestation sera évaluée et que nous ne reverrons plus jamais ces +salauds+ à Manchester", avait déclaré Diamond à l'issue du match début décembre avant de préciser immédiatement qu'il faisait une "blague". "Les gens veulent des points presse plus animés, pas seulement des réponses avec oui ou non, alors je plaisante un peu", s'était-il aussitôt justifié.

Une blague qui n'a pas été du goût du vice-président de la Fédération française de rugby (FFR), Serge Simon, ni de la direction française de l'arbitrage (DNA), qui estimait que l'entraîneur s'était "attaqué publiquement à la dignité d'officiels".

La DNA avait saisi l'EPCR, organisateur des coupes européennes, qui a déposé plainte. Une commission de discipline indépendante réunie lundi a jugé que Diamond avait bien "fait des remarques ayant eu pour effet d'insulter les officiels de match", lui infligeant un avertissement assorti de l'amende de 3.000 euros.

Steve Diamond, qui a présenté ses excuses à plusieurs reprises, peut faire appel de la décision comme l'EPCR.