Rugbyrama : On imagine votre fierté à l’issue de ce quart de finale…

Ugo Mola : Au regard du scenario, cette victoire a une saveur héroïque. On était à quatorze pendant près d’une heure et même si les deux cartons jaunes contre le Racing ont nivelé les débats, on a ce sentiment d’héroïsme, tout au moins d’avoir disputé un vrai match de phase finale.

Avez-vous le sentiment de marcher sur l’eau en ce moment ?

U. M. : Les décisions ont été contraires aujourd’hui mais il y avait sur le terrain deux équipes qui voulaient jouer au rugby. Il y a eu un nombre incalculable de rebondissements et de faits de jeu et cela a tourné en notre faveur. Il faut aussi savoir raison garder et ne pas s’emballer mais c’est tellement bien de pouvoir gagner ce match de phase finale. C’était tellement important de pouvoir passer ce cap-là avec ce groupe. Au-delà du contexte, on avait vraiment envie de le franchir et c’est désormais chose faite.

" Notre formation nous permet d’être en demi-finale de coupe d’Europe "

Vous joueurs ont montré du caractère après l’expulsion de Zack Holmes…

U. M. : Ceux qui suivent ce groupe savent qu’il a quelque chose en plus, de différent. Maintenant, est-ce que cela nous permettra de gagner quelque chose qui compte ? Car la réalité est là : on a franchi une étape hyper importante et on devra désormais aller au Leinster où nous attend quelque chose d’encore plus compliqué, je pense. On a d’ailleurs rendu service à nos amis irlandais qui n’avaient pas forcément envie de venir à Paris La Défense Arena. On va maintenant se reconcentrer sur le championnat car il ne faudrait pas avoir une redescente trop importante. En tout cas l’enthousiasme est là et ce soir, les joueurs se sont comportés comme des seigneurs.

Êtes-vous rassuré quant à la capacité de votre groupe à aborder un match couperet ?

U. M. : À dix minutes de la fin, je dis à William Servat que même si le match nous échappe, on a au moins fait tout le nécessaire pour exister et mieux encore. Cette génération a besoin de grandir et de vivre ce genre de match et de situation pour l’analyser ensuite. Ce soir, on avait quand même huit contrats Espoirs sur le terrain ! C’est la réalité du Stade toulousain : notre formation nous permet d’être en demi-finale de coupe d’Europe.

Qu’avez-vous pensé de l’ambiance, et notamment du bruit fait par les nombreux Toulousains qui ont fait le déplacement ?

U. M. : C’est surtout pour eux qu’on a envie d’aller loin ! N’en déplaise à certains, ils ne nous ont jamais lâché et se sont montrés plus que valeureux dans les moments compliqués. J’ai aussi une pensée pour ceux qui ont œuvré pour que ce groupe existe, comme Fabien Pelous ou Pierre-Henry Broncan. Aujourd’hui, j’en récolte les fruits même si on a encore rien gagné.