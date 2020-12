Franck Azéma : « On a eu le mérite de bien s’adapter »

Avec ce nouveau format de compétition, c’était important de bien démarrer. On l’avait dit avant le match, cette Champions Cup sera comme un sprint, et je suis heureux que nous ayons pris le meilleur départ possible. On a réalisé une très bonne entame de match en menant rapidement 21-0, on a vu que c’était nécessaire face à cette équipe dont on a bien vu qu’elle ne lâchait rien et était d’un très bon niveau lorsqu’elle arrive à tenir le ballon. Mais de notre côté, nous avons nous aussi su rester consistants de bout en bout, avec beaucoup de possession. Au final, même si on a pris quelques essais, je suis très content de la performance des gars, notamment de cette première période qui était de très bonne facture.

L’absence de Yato a demandé pas mal de travail dans l’avion, notamment à Bernard et Didier, pour trouver des solutions. Mais tout le monde a mis les bouchées doubles, et on a eu le mérite de s’adapter. Sur le terrain comme en-dehors, c’est une qualité d’être adaptable et de ne pas subir les événements.

Camille Lopez : « Les avants ont eu une belle réaction »

Gagner ici avec le bonus, c’est une bonne chose de faite ! Quand tu mènes 14-0 au bout de 10 minutes, c’est évidemment un peu plus facile… On a eu des passages à vide, mais on a tout de même eu le mérite d’aller chercher ce bonus et de contenir leur retour, car ils ne nous ont pas laissé le match si facilement. Après notre défaite face à Montpellier, je n’étais pas inquiet au sujet de notre conquête, et les avants ont démontré que j’avais raison. Ils ont eu une belle réaction,mais désormais, on doit justement faire attention à ne pas travailler que sur la réaction, mais se montrer plus régulier sur tous les matchs. C’est pour cela qu’on ne veut pas voir plus loin que cette réception du Munster, qui s’annonce très importante pour nous.