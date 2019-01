6 Nations - Le week-end des Bleus : Wesley Fofana flambe, rien de grave pour Penaud

Le trois-quart de Clermont Wesley Fofana a inscrit un doublé contre Northampton en Challenge européen, un match que son coéquipier Damian Penaud a quitté précocement, touché à la hanche, mais rien de grave pour lui à une semaine du rassemblement des Bleus pour le Tournoi des 6 Nations. L'ASM s'est montrée rassurante dimanche sur le cas de Penaud: le centre ou ailier a reçu un coup sur la crête iliaque, "assez douloureux mais rarement grave", et devrait pouvoir honorer sa convocation à Marcoussis dès le dimanche 20 janvier.

Les cinq autres Clermontois (Fofana, Camille Lopez, Morgan Parra, Arthur Iturria, Sébastien Vahaamahina) aussi, tous titularisés pour assurer à l'ASM un quart de finale de Challenge à domicile et qui ne se sont pas ennuyés face aux Saints (48-40, 7 essais à 6). En particulier Fofana, qui s'est mis en valeur avant d'affronter une forte concurrence chez les Bleus (Mathieu Bastareaud, Gaël Fickou, Geoffrey Doumayrou, Romain Ntamack) à son poste.

XV de France - Morgan ParraIcon Sport

L'autre gros contingent, celui des Toulousains (7 joueurs appelés), était également sur le pont dans son intégralité à Dublin face au Leinster. Mais il n'a rien pu faire face au champion d'Europe en titre qui lui a infligé sa première défaite depuis plus de trois mois (29-13). Le sélectionneur Jacques Brunel n'a peut-être pas été ravi d'apprendre que le Rochelais Dany Priso a disputé l'intégralité de la rencontre face aux Zebre (32-12), chose rare pour un pilier. D'un autre côté, le directeur sportif Jono Gibbes avait ménagé les avants Pierre Bourgarit et Grégory Alldritt. Uini Atonio et Geoffrey Doumayrou ont joué une heure pour le 3e club le plus représenté (5 joueurs).

Ils étaient titulaires

Brive (D2) : Demba Bamba (64 min. de jeu)

Clermont (Challenge européen) : Sébastien Vahaamahina (80), Arthur Iturria (70), Morgan Parra (66), Camille Lopez (79), Wesley Fofana (80), Damian Penaud (7)

La Rochelle (Challenge) : Dany Priso (80), Uini Atonio (62), Geoffrey Doumayrou (62)

Test Match - Dany Priso (France) contre l'Afrique du SudIcon Sport

Montpellier (Coupe d'Europe) : Louis Picamoles (80)

Racing 92 (Coupe d'Europe) : Bernard Le Roux (80), Wenceslas Lauret (71)

Stade Français (Challenge) : Gaël Fickou (80)

Toulon (Coupe d'Europe) : Guilhem Guirado (67), Anthony Belleau (80), Mathieu Bastareaud (80)

Toulouse (Coupe d'Europe) : Julien Marchand (53), Antoine Dupont (80), Thomas Ramos (49), Romain Ntamack (56), Yoann Huget (80), Maxime Médard (80)

Test Match - Yoann Huget et Guilhem Guirado (France)Icon Sport

Ils étaient remplçants

Montpellier (Coupe d'Europe) : Paul Willemse (entré à la 45e min.)

Champions Cup - Paul Willemse (Montpellier) contre NewcastleIcon Sport

Toulouse (Coupe d'Europe) : Dorian Aldegheri (47e)

Ils n'ont pas joué

Bordeaux-Bègles (Challenge) : Jefferson Poirot, Baptiste Serin

La Rochelle (Challenge) : Pierre Bourgarit, Grégory Alldritt

XV de France - Jefferson Poirot contre l'Afrique du SudIcon Sport

Lyon (Coupe d'Europe) : Félix Lambey

Montpellier (Coupe d'Europe) : Yacouba Camara