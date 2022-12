C'est un nouveau coup dur pour les Basques. Après avoir perdu Gaëtan Germain jusqu'à la fin de la saison, les Bayonnais seront également privés de Teiva Jacquelain, au moins pendant les sept prochains mois. Le trois-quarts aile français, qui s'est grièvement blessé au genou droit le week-end dernier lors du voyage au pays de Galles, a disputé six rencontres cette saison, toutes en tant que titulaire.

Olajuwon Noa et Afa Amosa, respectivement touchés au pied gauche et à la cheville gauche, seront eux absents durant, a minima, les six prochaines semaines.