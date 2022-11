Bayonne a perdu bien plus qu'un match ce samedi à Montpellier. En supériorité numérique durant soixante-quinze minutes, l'Aviron s'est tout de même lourdement incliné face aux Héraultais (37-15). À la soixante-cinquième minute, les Basques ont dû composer sans leur arrière et buteur, Gaëtan Germain. Touché au genou droit, le joueur de 32 ans a passé des examens ce lundi matin qui ont révélé une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit. L'ancien Briviste sera opéré dans les prochains jours et ne retrouvera les pelouses qu'à l'été 2023. Sa durée d'indisponibilité est estimée entre 6 et 9 mois.

Depuis le début de la saison, Gaëtan Germain est un des grands artisans de la magnifique aventure des Bayonnais, actuels huitièmes du championnat. En dix rencontres de disputées, l'arrière a inscrit la bagatelle de 133 points et se positionne en tête du classement des réalisateurs, à égalité avec Finn Russell, le demi d'ouverture du Racing 92. Sa grave blessure est une énorme perte pour l'Aviron, qui devra donc composer sans son artilleur jusqu'à la fin de l'exercice.