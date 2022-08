Brice Dulin a "l'esprit libéré". L'arrière rochelais prolonge son bail à La Rochelle pour deux saisons de plus. Après s'être confié à Rugbyrama sur sa volonté de vite resigner, le numéro 15 international sécurise son avenir au Stade rochelais. Avec quarante titularisations en quarante-deux rencontres, Brice Dulin est devenu l'un des cadres de l'effectif maritime. Arrivé en 2020 en provenance du Racing 92, l'ancien agenais a remporté la Champions Cup la saison dernière et continue de viser une place dans le groupe des Bleus.

Dans un entretien accordé à Sud Ouest, le président de l'UBB est revenu sur la fin de saison tendue de son club. Transfert de Cameron Woki, tensions dans le vestiaire avec Christophe Urios, et cas Matthieu Jalibert, Laurent Marti n'a rien éclipsé. Dans un premier temps, le transfert Cameron Woki et les tensions qui ont précipitées son départ :"Au départ, Cameron ne demande pas à partir avant la fin de son contrat. Ni moi, ni lui, n’avions prévu que sa dernière année à l’UBB ne se ferait pas. C’est un concours de circonstances. Il est évident que la manière dont ça s’est passé à la fin n’a pas aidé mais ce n’est pas directement lié. Après, la machine s’est emballée et ne s’est plus arrêtée."

La LNR a annoncé ce mercredi que le Top 14, l'EPCR et l'United Rugby Championship avaient conclu à une alliance avec la plateforme de streaming FloSports pour la diffusion de leurs matchs aux États-Unis. Une décision inédite qui permettra donc aux Américains de regarder du rugby avec un abonnement. "Le partenariat de trois ans prendra effet le 3 septembre 2022, avec le coup d’envoi de la saison du TOP 14 Rugby, et se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 2024-2025", a annoncé la LNR via un communiqué.

Castres, premier de la saison régulière et finaliste malheureux du Top 14 la saison dernière, aurait tort de jouer "les prétentieux", estime auprès de l'AFP le capitaine du CO Mathieu Babillot avant le coup d'envoi samedi de la saison 2022-23 du Top 14.

Mardi, via une conférence de presse exceptionnelle, Yann Delaigue, organisateur du WateRugby, a dévoilé le programme de la 4e édition. Des légendes, des étudiants et des nouveautés, demandez le programme ! La sécheresse n’aura pas eu raison du plus original des terrains de rugby. Les 8, 9, 10 et 11 septembre prochain, le terrain de rugby flottant fera son retour en face du quai de la Daurade à Toulouse.