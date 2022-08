Castres est forcément attendu au tournant cette année...

On a avant tout tâché d'évacuer, de bien profiter des vacances, pour revenir avec plein d'énergie et bien bosser car on n'a eu que quatre semaines de préparation après la finale. On est rentrés vite dans le vif du sujet, pour se remettre au boulot. Mais attention, il n'est pas question de parler de super saison l'an dernier, on a envie de rester humbles, de rester à notre niveau. On serait prétentieux de dire "on a fini premier, on est allé en finale..." On est contents de notre saison passée mais ce qui nous intéresse, c'est le futur. Et cela signifie jouer à fond la Coupe d'Europe: si on veut montrer un beau visage du club, continuer à grandir, il faut passer par là. Et on a le groupe pour, avec un effectif très large, très dense, très compétitif. A nous de le démontrer, cette année, sur les deux compétitions.

Castres a procédé à un recrutement ciblé, privilégiant des jeunes et des joueurs de Pro D2, à l'exception de Leone Nakarawa. Pourquoi?

C'est l'ADN du club, notre politique, de prendre des joueurs à fort potentiel, avec beaucoup d'envie ou des mecs un peu "revanchards". Et surtout, le plus important, c'est qu'ils collent à notre état esprit: des mecs simples, abordables, toujours prêts à répondre présents pour n'importe quelle sollicitation...

On a vraiment envie de cultiver cette image. Les qualités rugby viennent après. Quant à Nakarawa, déjà je suis content qu'il soit dans notre équipe car c'est un calvaire de jouer contre lui! En plus d'être un joueur qui porte le ballon, c'est un joueur très aérien, un domaine dans lequel on a péché un peu l'an dernier. Et puis c'est un super mec, il va s'épanouir chez nous.

Rory Kockott, parti à la retraite, a été intronisé dans la foulée entraîneur en charge de la défense. Comment se passe son arrivée au sein du staff?

Honnêtement, j'ai été assez surpris, j'ai été même bluffé. J'aurais pensé que ce serait compliqué, surtout qu'il n'a pas eu la fin qu'il espérait mais, franchement, il est hyper-intelligent, il est arrivé à faire la part des choses. Je découvre Rory Kockott en tant que staff et je le sens plus libéré que quand il était joueur, plus ouvert aux autres, plus avec la banane. Ce n'est plus le joueur un peu introverti, au fort caractère, très compétiteur... C'est marrant de voir cette facette-là. Donc c'est aussi une super recrue.