"Le partenariat de trois ans prendra effet le 3 septembre 2022, avec le coup d’envoi de la saison du TOP 14 Rugby, et se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 2024-2025", a annoncé la LNR via un communiqué. La plateforme FloSports avait déjà obtenu les droits des compétitions de la SANZAAR (regroupant les fédérations de rugby à XV d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d’Argentine), ainsi que ceux du Tournoi des Six Nations féminin et du Tournoi des Six Nations masculin des moins de 20 ans.

"Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l’EPCR et l’URC en vue de proposer le meilleur du rugby européen au public américain, et cette collaboration en appelle d’autres. En tant qu’acteur innovant sur le marché audiovisuel, FloSports est le partenaire idéal pour développer le rugby dans un pays où il est en plein essor et qui accueillera la Coupe du monde de rugby en 2031", a réagi René Bouscatel, le président de la LNR;