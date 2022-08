Le WateRugby vous donne rendez-vous à Toulouse du 8 au 11 septembre

La sécheresse n’aura pas eu raison du plus original des terrains de rugby. Les 8, 9, 10 et 11 septembre prochain, le terrain de rugby flottant fera son retour en face du quai de la Daurade à Toulouse. La Garonne fera encore office de touche et d’en-but, sur le pré, des tournois étudiants, des tournois entreprises, des féminines, et bien évidemment des légendes. Une nouvelle fois l’organisation a su innover. Tout d’abord le week-end durera un jour de plus, puisqu’il commencera dès le jeudi par le tournoi étudiant. Toujours plus surprenantes et inclusives, les équipes de Yann Delaigue ont même créé des fauteuils flottants afin que les « non-valides » puissent participer de la même manière à la compétition.

Louis Picamoles, Guilhem Guirado, Jackson Richardson parmi les nouvelles légendes

Une trentaines de légendes viendront tenter leur plus beau pas de l’oie. Parmi lesquels on retrouve : Vincent Clerc, Émile Ntamack, Christian Califano, Louis Picamoles, Joe Tekori, Guilhem Guirado, Delon Armitage, François Trinh-Duc, Damien Chouly, Rodrigo Capo Ortega… « Le but est de réunir les passionnés de ce sport autour d’un week-end festif, et d’une pratique ludique, pas dangereuse mais spectaculaire. Et en plus de cela, ça permet aux supporters de côtoyer les légendes de ce sport qui seront très accessibles tout au long du week-end. » assure Yann Delaigue. Même les handballeurs y trouveront leur compte, puisqu’un match de gala aura lieu entre les légendes de ces deux sports. Les amoureux de la petite balle pégueuse pourront venir voir les champions du monde, olympique, et d'Europe comme Jackson Richardson, Jérôme Fernandez, Gregory Anquetil, William Accambray… s’essayer au ballon ovale.

Plus de 30 000 personnes attendues

L’an passé, la barre des 30 000 spectateurs passés durant le week-end avait été atteinte. Nul doute que ce record sera de nouveau battu. Avec des tournois tous les jours jusqu’à 20h. Un Dj dans la foulée, sauf le dimanche ou c’est la diffusion du match Toulouse Toulon sur écran géant qui achèvera le week-end. Un « village » d’animations dynamisera les temps faibles du week-end sur les quais de la Daurade, avec des défis culinaires, des initiations, de quoi se restaurer… Bref, de quoi régaler tous les passionnés de l’Ovalie.

Baptiste Barbat.