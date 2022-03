Infos pratiques

France - pays de Galles

Coup d'envoi : 21 heures - Principality Stadium (Cardiff)

Les arbitres : M.Carley assisté de M.Peyper & M.Piardi (vidéo : M.Foley)

Le classement : pays de Galles (5ème - 5 points) / France (1er - 14 points)

La composition du pays de Galles & de la France

Italie - Écosse

Coup d'envoi : 15h15 - Stadio Olimpico (Rome)

Les arbitres : M.Pearce assisté de M.Brace & M.Evans (vidéo : M.Terheege)

Le classement : Italie (6ème - 0 point) / Écosse (4ème - 5 points)

Les compositions de l'Italie & de l'Écosse

Angleterre - Irlande

Coup d'envoi : 17h45 - Twickenham Stadium (Londres)

Les arbitres : M.Raynal assisté de M.Adamson & M.Brousset (vidéo : M.Jonker)

Le classement : Angleterre (3ème - 10 points) / Irlande (2ème - 11 points)

La composition de l'Angleterre & de l'Irlande

L'affiche : France - pays de Galles

La France enchaîne les victoires dans ce tournoi. Après l'Italie, l'Irlande et plus récemment l'Écosse, voilà un voyage qui s'annonce à nouveau piégeux et compliqué. Si les tenants du titre gallois ne sont pas dans la forme de leur vie, nul ne se risque à prendre de haut les locataires du brûlant Principality Stadium. Menés par ses énormes talents Biggar, Davies, Navidi ou Faletau, les protégés de Wayne Pivac devront relever la tête pour espérer mieux qu'une cinquième place qui, pour l'heure, leur colle à la peau.

Côté français, si les pertes de Penaud et Taofifenua pour cause de Covid sont évidemment handicapantes, les Bleus sont dans une forme étincellante et semblent quasi innarêtable, si l'on s'emballe un tantinet. Pour croire au grand chelem, ce rêve profond qui les habite depuis 2010, une victoire face aux Dragons gallois s'impose forcément. Pour la victoire finale, elle est fortement requise. Toujours est-il, qu'un match comme celui-ci se classe aisément dans la catégorie "affiche".

À noter aussi un alléchant Angleterre - Irlande, deux équipes qui se disputent âprement la deuxième place provisoire du classement.

L'homme à suivre du XV de France : Moefana, pompier de service des lignes arrière

Demain, Yoram Moefana va porter un quatrième maillot différent dans ce Tournoi : après les numéros 22, 12 et 11, le Bordelais aura le 14 en raison de l'absence de Damian Penaud. Le Bordelais a jusqu'à présent donné grande satisfaction au staff. Pour découvrir le jeune bordelais et son rôle de polyvalent de luxe, cliquez sur le titre juste ci-dessus !

Galthié indécis, 4 infatiguables... Deux chiffres à connaître avant France - Galles !

Fabien Galthié n’a reconduit qu’une seule fois son XV : Le sélectionneur n’a reconduit qu’une seule fois son XV de départ. C’est arrivé entre la défaite en Angleterre la saison dernière et le match face au pays de Galles. Par deux fois, il a dû opérer cinq changements. Après la victoire en Irlande en 2021 en raison des cas de Covid-19 dans le groupe et avant le match face à l’Ecosse l’an dernier.

4 tricolores ont disputés tous les matchs du Tournoi depuis 2020 : Depuis la prise de fonction de Fabien Galthié, quatre joueurs français ont participé à toutes les rencontres du Tournoi des 6 Nations (quatorze matchs en comptant le match de ce vendredi au pays de Galles). Il s’agit de Julien Marchand, Grégory Alldritt, Antoine Dupont et Gaël Fickou qui ont toujours été titulaires. Paul Willemse n’a maqué qu’une seule rencontre, celle face à l’Ecosse en 2021 en raison d’un carton rouge reçu une semaine avant face au pays de Galles.

La moyenne de changements effecutés : En moyenne, Fabien Galthié effectue 1,9 changement entre deux matchs du Tournoi des 6 Nations depuis sa prise de fonction. Une moyenne qui augmente en raison de l’édition 2021 marquée par l’épidémie de Covid-19. La rotation est plus importante chez les finisseurs avec une moyenne de 2,8 changements entre chaque rencontre du Tournoi des 6 Nations.

Défaites de Dupont sous l’ère Galthié : Antoine Dupont n’a connu la défaite qu’à trois reprises depuis l’arrivée en tant que sélectionneur de Fabien Galthié. Le tout en 18 apparitions depuis le début de l’année 2020. Mieux encore, le demi de mêlée toulousain n’a toujours pas connu la défaite en tant que capitaine du XV de France (en six capitanats).