Direct. Challenge Cup. Clermont - Edimbourg : suivez le match de Challenge Cup en direct

suivre en direct commenté la 1e journée de Challenge Cup et la rencontre entre l'ASM et Edimbourg. Coup d'envoi à 21h00.

Pour ce premier match de Challenge Cup, l'ASM reçoit les Écossais de Edimbourg. Après leur victoire face au Racing, les Clermontois peuvent espérer enchaîner. Pour ça, Sébastien Bézy est titularisé et associé à Anthony Belleau à la charnière. Du côté d'Edimbourg, Duhan Van der Merwe est titulaire, tout comme Hamish Watson. Ce match aura lieu à Marcel Michelin et sera arbitré M. Withehouse