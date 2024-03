Le demi de mêlée tricolore Nolann Le Garrec a confirmé sa montée en puissance lors de ce crunch.

Nolann, c’était votre premier crunch. Comment analysez-vous cette rencontre ?

Un match sérieux, un match serré avec des hauts et des bas et des temps forts des deux côtés. On est très heureux que cela sourit de notre côté ce soir. On l’a bien attaqué pour passer devant à la mi-temps. Ensuite on a ce petit passage à vide en début de deuxième mi-temps.

Comment expliquez-vous justement ce moment de flottement ?

C’est dur à expliquer mais je dirais qu’on les a surtout laissés jouer chez nous, avoir de bons lancements et ils nous ont mis dedans.

Quel regard portez-vous sur ce Tournoi ?

Je suis plutôt content ce soir, je suis très heureux de chaque minute que j’ai pu passer sur le terrain tout au long de ces cinq matchs. J’ai surtout énormément appris et je sais que j’ai encore à apprendre dans différents rôles. J’espère au final avoir répondu aux attentes du staff du mieux possible.

Avec quelques autres joueurs, vous viviez votre première expérience dans les 6 Nations...

C’est vrai que l’on a appris beaucoup de choses, notamment nous les nouveaux joueurs. Ce fut une expérience globale avec des moments plus compliqués et de vrais bons moments. Mais tout est bon à prendre dans ce genre d’expérience.

Avec Léo Barré, vous jouiez ensemble en jeunes. Est-ce que ça aide dans ce genre de rencontre ? On pense notamment à sa passe décisive sur votre essai.

C’est sûr que ce sont des connexions qu’on retrouve assez facilement. C’est vrai que je joue avec lui depuis que l’on est jeune.

Nolann Le Garrec, demi de mêlée du XV de France face à l'Angleterre. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Quel est le sentiment général qui dominait dans le vestiaire ?

Un sentiment de terminer ce Tournoi sur une bonne note. On savait que cette équipe d’Angleterre était en forme. La semaine dernière elle avait peut-être battu la meilleure équipe du monde. Donc ce n’était pas rien, elle arrivait avec beaucoup de confiance. Nous, nous avons un match sérieux même s’il reste des choses à gommer, je pense que l’on est monté en puissance sur cette fin de Tournoi et que cela s’est ressenti.

Est-ce que ces deux dernières victoires effacent un petit peu ce début de Tournoi mitigé ?

Je ne sais pas si cela l’efface mais on avait vraiment à cœur de bien terminer la compétition et de montrer la meilleure image possible devant un public, ce soir, incroyable. On a vraiment été poussés par le public durant ce Tournoi que ce soit à l’extérieur ou comme ici.

Comment avez-vous vécu la dernière pénalité de Thomas Ramos ?

Je l’ai vécue un peu de l’extérieur, comme un spectateur mais je n’avais pas trop de doute parce que la régularité de Thomas à ce niveau-là, elle n’est plus à démontrer. Pour lui, je pense que c’était juste un coup de pied de plus. Je crois que ce soir il a juste un échec mais c’est presque Monsieur 100 % à chaque fois. Ça reflète aussi son travail toute la semaine. Je peux vous dire qu’il n’en loupe pas beaucoup non plus tout à l'entraînement. Je savais que c’était dans ses cordes.

Il y avait un spectateur de marque en tribunes, en la personne d’Antoine Dupont. Est-ce qu’il a eu le temps de passer auprès de vous ?

Oui, je l’ai vu rapidement mais il m’a félicité pour cette victoire.