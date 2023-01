Appelé pour la tournée d'été au Japon ou en novembre, le demi de mêlée du Racing 92 Nolann Le Garrec est encore dans le groupe du XV de France pour préparer le Tounoi des 6 Nations et espère désormais célébrer sa première sélection. Il se livre sur sa progression fulgurante, ses ambitions ou sur l'influence de son capitaine et concurrent Antoine Dupont.

Celui qui rêve de porter le maillot frappé du coq fait face à une sacrée concurrence. Celle du capitaine, Antoine Dupont, indéboulonnable au poste de demi de mêlée. Malgré tout, Nolann Le Garrec enchaîne les rassemblements avec le XV de France. Appelé lors de la tournée d'été au Japon l'été dernier, il est à nouveau de la partie pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2023 qui débutera le 5 février prochain. Mais cette concurrence ne semble pas être un problème pour le numéro 9 du Racing, au contraire : "Franchement, je l’appréhende (la concurrence NDRL) de façon très positive. Pour moi, c’est une chance d’avoir ce joueur à mon poste aujourd’hui en France et surtout de le côtoyer en sélection. Antoine est quelqu’un qui nous tire tous vers le haut, donc je veux me nourrir aussi de son expérience, de son jeu. En étant à ses côtés, je cherche à trier pour prendre ce qu’il y a prendre par rapport à son profil et ses qualités. Il me motive. Je veux me développer sur mon propre rugby mais je prends exemple sur lui.", assure Le Garrec dans les colonnes du Midi Olympique.

Le Garrec : "Antoine Dupont a révolutionné le poste"

Le Toulousain est donc un véritable exemple pour Nolann Le Garrec qui compte bien s'inspirer de son jeu pour progresser : "A sa façon, Antoine a révolutionné le poste, avec les qualités qui sont les siennes. On sent aujourd’hui son influence sur beaucoup de numéros 9 dans le championnat de France. C’est pour cela qu’il y a beaucoup de choses à tirer de son jeu pour s’en inspirer. Mais la meilleure façon d’y parvenir, c’est de se l’approprier en fonction de son propre profil", explique le jeune demi de mêlée avant d'ajouter : "Il y a des choses qu’Antoine peut faire et pas d’autres. Voilà pourquoi je parlais de trier en l’observant. Antoine est analysé par tout le monde maintenant. À nous, les autres demis de mêlée, de progresser en partie grâce à lui."