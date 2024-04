Samedi soir, le Stade toulousain affronte Toulon sur la pelouse du Vélodrome à Marseille. Un rendez-vous excitant pour Thibaud Flament dans le stade marseillais, "le plus beau de France" selon lui.

Avez-vous repris l’entraînement avec le sentiment du devoir accompli après la qualification pour les demi-finales de Champions Cup ?

Bien sûr. On a fait le boulot les deux dernières semaines donc c’est cool. Le travail est fait, maintenant il fait rapidement basculer sur le Top 14, car il y a de gros matchs qui arrivent aussi en championnat.

Que vous a dit le staff par rapport à ce quart de finale et ces plus de soixante points marqués contre Exeter ?

À vrai dire, on n’est pas tellement revenus sur le quart de finale contre Exeter. Dès ce mercredi et notre retour à l’entraînement, nous pensions tous à ce match contre Toulon et rien d’autre. Ça va être un match accroché, que nous abordons sans quelques cadres laissés au repos. Les Toulonnais vont essayer de ralentir notre jeu alors il va falloir être prêt à mettre du combat dans les rucks.

Vous étiez remplaçant lors du huitième et du quart de Champions Cup, comment l’avez-vous vécu ?

L’objectif c’est d’être titulaire, bien évidemment. Mais quand je suis remplaçant, je fais quand même de mon mieux pour faire des différences quand je rentre en seconde période. Je comprends que ma polyvalence deuxième-troisième ligne fait de moi un "remplaçant parfait". C’est un avantage pour être sur les feuilles de match mais couvrir les deux postes est peut-être handicapant si je veux être titulaire.

J’adore ce genre de matchs où tu déjoues un peu les pronostics avec quelques jeunes

Certains internationaux sont laissés au repos pour ce déplacement à Marseille, mais vous avez l’habitude de voir votre effectif énormément changer de semaine en semaine…

À Toulouse, l’effectif est toujours compétitif quoi qu’il arrive. On peut se permettre de faire tourner parfois sur quelques matchs. C’est le cas ce week-end.

Y a-t-il aussi au fond de vous l’envie de prouver, comme à Clermont, la profondeur de l’effectif du Stade toulousain ?

Clairement ! On a déjà montré sur certains déplacements que nous pouvions faire de gros résultats malgré un effectif remanié. Lors de ma première année ici, pendant le Tournoi des Six Nations, nous avions gagné à La Rochelle (14-11 le 27 février 2021 NDLR) et c’était un match de fou. Personne ne nous attendait et j’adore ce genre de matchs où tu déjoues un peu les pronostics avec quelques jeunes.

Est-ce que vous allez prendre un peu plus de place dans cet effectif amputé de quelques titulaires indiscutables ?

Pas vraiment. Je me contente de mon rôle sur le terrain et en touche surtout. C’est un de mes points forts alors j’ai vraiment envie de faire le job à ce niveau-là.

Je ne me suis pas senti bien lors des matchs contre Pau et Bordeaux

Estimez-vous que la touche sera le secteur clé de cette rencontre ?

On a analysé dans un premier temps leurs touches défensives. Il va falloir préserver nos munitions et tenter de leur en piquer quelques-unes. Ils ont Esteban (Abadie) et Charles (Ollivon) dans l’alignement, donc ça ne va pas être facile.

Vous allez jouer au Vélodrome samedi soir, une nouvelle rencontre délocalisée lors d’un de vos déplacements, vous commencez à être habitué on imagine…

Oui, c’était le cas à Bordeaux déjà il y a quelques semaines. Ce sont des matchs que l’on adore jouer. Ce sont des souvenirs qui restent durant toute notre carrière surtout au Vélodrome, où il y a toujours une grosse ambiance. Tu entends le stade vibrer, tu sens la ferveur du public, c’est le plus beau stade de France pour moi.

Comment vous sentez-vous physiquement ?

Je ne me suis pas senti bien lors des matchs contre Pau et Bordeaux. Ça allait mieux en Champions Cup mais je fais quelques exercices en plus après les entraînements pour essayer d’être dans les meilleures conditions possibles pour le futur.

Quand vous dîtes que vous ne vous sentiez pas bien, à quoi faites-vous référence ?

Ce n’est pas vraiment physique. Mon corps répond bien. C’est plutôt sur mes performances purement "rugby", tout simplement.