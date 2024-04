Avec l’absence de plusieurs cadres, Toulouse va aligner une équipe remaniée au Vélodrome. Les Haut-Garonnais ont néanmoins les moyens d’inquiéter le RCT.

Le Stade toulousain ne se déplace jamais en victime, sachez-le. En milieu de semaine, de nombreux supporters toulonnais ont dû se frotter le front de soulagement au moment de découvrir la liste des joueurs en vacances côté haut-garonnais et donc absents pour ce choc. Cyril Baille, Peato Mauvaka ou encore François Cros, tout ce beau monde ne sera pas sur la pelouse du Vélodrome ce samedi soir. C’est donc une équipe quelque peu remaniée qui va défier le RCT, et alors ? "À Toulouse, l’effectif est toujours compétitif quoi qu’il arrive, rappelle Thibaud Flament. On peut se permettre de faire tourner parfois sur quelques matchs. C’est le cas ce week-end mais on n’y va pour faire un gros match et ramener quelque chose." Cette saison encore, ils ont été plusieurs à faire les frais d’une formation toulousaine soi-disant amoindrie, allez plutôt demander aux Clermontois, battus sur leur terrain le 25 février dernier. Ces rencontres sont l’occasion de marquer des points pour certains, et de s’offrir de très beaux souvenirs pour d’autres : "On a déjà montré sur certains déplacements que nous pouvions faire de gros résultats malgré un effectif remanié, ajoute Flament. Lors de ma première année ici, pendant le Tournoi des 6 Nations, nous avions gagné à La Rochelle (14-11 le 27 février 2021 N.D.L.R.) et c’était un match de fou. Je m’en rappelle encore, ça marque ce genre de performances ou tu t’envoies comme un chien."

Un combat à venir en touche

Même si les Stadistes sont capables de tout, ils ne sont pas favoris pour cette partie, sur le papier en tout cas. Toulon a retrouvé des couleurs et compte bien conforter sa place dans le top 6. Une équipe en forme, dont se méfie logiquement Thibaud Flament ; "Bien évidemment que c’est un des "gros" du championnat. Ils vont tenter de ralentir tous nos ballons, donc il faudra mettre énormément de combat dans les rucks, de manière à pouvoir attaquer comme on aime." Le deuxième ou troisième ligne aura un rôle vraiment important face à ces Varois impressionnants en touche depuis le début de la saison. Le résultat pourrait se décider dans les airs : "On a analysé dans un premier temps leurs touches défensives. Il va falloir préserver nos munitions et tenter de leur en piquer quelques-unes. Ils ont Esteban (Abadie) et Charles (Ollivon) dans l’alignement, donc on sait que ça ne va pas être facile." Avec l’équipe type ou pas, le rugby commence souvent devant. Les anciens vous diront même toujours…

Dompter le Vélodrome

Comme à Bordeaux il y a un mois, les Toulousains vont chausser les crampons dans une enceinte qui vit habituellement au rythme du ballon rond. Un contexte à dominer, mais à surtout apprécier comme l’avoue Flament : "Nous avons l’habitude maintenant de gérer des délocalisations à l’extérieur. C’est toujours agréable. Ce sont des souvenirs qui restent durant toute notre carrière surtout au Vélodrome, où il y a toujours une grosse ambiance. Tu entends le stade vibrer, tu sens la ferveur du public, c’est le plus beau stade de France pour moi." Ces dernières saisons, l’enceinte phocéenne n’a pas vraiment porté chance aux champions de France en titre, qui restent sur quatre défaites de rang là-bas. Fin de série samedi soir ? C’est tout le mal que l’on souhaite à Ugo Mola et ses protégés.