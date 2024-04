Face aux médias, le directeur du rugby s’est montré serein avant le rendez-vous capital face au Stade Toulousain.

Comment sentez-vous le groupe après cette pause de deux semaines ?

Les vacances ont fait du bien, mais on a bossé la semaine dernière. On a retrouvé de la fraîcheur dans le travail, même s’il y a eu deux jours difficiles. Je sens beaucoup d’excitation. On va monter crescendo. Il faut qu’on soit prêt samedi. Le stade est plein. C’est une super opportunité pour s’exposer au niveau de la région. Il y a de l’excitation. On doit faire un grand match, mais ce n’est pas un match exceptionnel. C’est un match important face à Toulouse, une grande équipe, une des meilleures équipes du monde en ce moment. Tout est dit.

Comment abordez-vous cette délocalisation, alors que vous restez sur un revers au Vélodrome ?

La plupart de l’effectif connaît déjà le stade Vélodrome, mais d’autres comme Seta (Tuicuvu) n’y ont jamais joué. Les autres ont l’habitude. Ce match face à Toulouse, au Vélodrome, doit nous porter vers l’excellence. Le groupe doit être excité. J’attends ça des mecs. Mais ce match n’est pas un match de phase finale (sourire). Il y en aura au moins, pour l’une des deux équipes… Ça, c’est quasiment certain ! Ce match-là, oui, il sera exceptionnel, mais il est encore très loin. On ne sait pas pour qui il sera. Il y a celui-là pour le moment, et il faut faire un grand match.

On a le sentiment que vous voulez dédramatiser l’événement…

Ce n’est pas pour enlever de la pression. C’est juste un grand match à jouer. Il faut être prêt. Il doit y avoir la meilleure version de nous-mêmes, sur chaque individu, pour avoir une grande performance collective. Contrairement à ce que j’ai pu voir ou entendre, Toulouse aura de l’appétit comme on l’avait à Anoeta. Il n’y aura pas de miracle, ni de surprise. Il faut faire ce qu’il faut.

On parle d’un Toulouse qui pourrait être remanié. Est-ce un match piège ?

Toulouse est certainement la meilleure équipe d’Europe, au moins une des meilleures. Elle est dans le coup pour la coupe d’Europe. Toulouse est également bien classé en Top 14. C’était d’ailleurs la meilleure équipe des doublons contrairement aux autres années où ils ont pu avoir des difficultés. Ils ont un effectif complet avec des joueurs qui travaillent beaucoup. Il y a beaucoup de ressources au niveau des jeunes. Il y a un équilibre intéressant qui leur permet d’être aussi en place pendant les doublons. Peu importe l’équipe alignée, elle sera là, ça sera un grand match. Nous ne sommes pas là pour nous attarder sur les individus. On sort la philosophie. Il me semble que c’est la force de Toulouse : peu importe qui est aligné, même si certains joueurs pèsent un peu plus comme dans tous les effectifs, la philosophie ne change pas. Ça ne sert à rien de passer du temps sur les individus. On s’est beaucoup concentré sur nous.

Votre effectif est quasiment au complet. Est-ce que c’est la raison principale de votre bonne forme du moment ?

C’est un peu de tout. Quand tu n’as pas trop de blessés, tu as la totalité de l’effectif à disposition. Il y a eu des retours importants, qui ont amené une confiance supplémentaire. Il y a une vraie dynamique de groupe. Tout le monde a envie de postuler, tout le monde a envie de jouer. Ça a été dur de dire à certains mecs qu’ils n’allaient pas jouer. Mais, on veut ça, c’est l’appétit qui monte. Il y aura un autre match après celui de Toulouse. Ce n’est pas la finale du top 14. C’est un grand rendez-vous, mais il reste des matchs.

Justement, comment gérez-vous les éléments déçus ?

Dans ces moments-là, il est important de n’oublier personne. Tout le monde doit être prêt. Tout le monde doit être concerné. Ce n’est pas que des mots, parce qu’il faut faire les choses. J’insiste beaucoup sur ça. À l’entraînement, les joueurs avec les chasubles avaient un rôle à tenir sur le terrain. Il faut le faire pour faire travailler les 23 joueurs. C’est l’état d’esprit. Si on veut aller loin, comme je l’espère et comme on l’espère tous, si on veut gagner des titres, il faut que tout le monde soit dans cette direction. Si ça traîne la patte, ce qui n’est pas le cas, c’est très compliqué. Tu peux être déçu, et ils ont le droit de l’être car ce sont des compétiteurs, mais il reste des matchs. Des joueurs pourront postuler dans les semaines à venir et ils pourront montrer de quoi ils sont capables.

Melvyn Jaminet a-t-il vécu une semaine spéciale avec ce choc ?

Je ne sens rien de particulier. Il s’est exprimé dans la semaine. C’est un match qui lui tient forcément à cœur. Mais, avant tout, il veut jouer pour Toulon, dans ce stade, où il a été ramasseur de balles. Je devais encore jouer à l’époque. Je crois d’ailleurs qu’il m’a sûrement rendu un ballon mouillé (sourire). Plus sérieusement, je ne l’ai pas vu différent. Pourquoi aurait-il une revanche ? Il faut lui poser la question, mais il n’y a pas de revanche. Il n’en veut à personne. Il a fait un choix. Il est là avec nous, et il donnera le meilleur pour l’équipe.

Qui jouera avec le maillot Rouge et Noir ?

Toulouse avait le choix en qualité de champion de France. On a eu un accord oral, et nous jouerons en Rouge et Noir. Ça montre bien le grand club qu’est le Stade Toulousain.