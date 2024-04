Freiné par deux graves blessures en onze mois, l’international français veut rattraper le temps perdu avec son club, à l’orée d’une fin de saison qui s’annonce excitante.

Sur la rade, le retour conjugué du trio Serin – Ollivon – Abadie a été unanimement salué. Et pourtant, il a manqué à l’analyse un dernier mousquetaire, à la barbe plus fournie que le cuir chevelu. À Anoeta, Jean-Baptiste Gros est redevenu un joueur de rugby, avec une envie débordante de pousser en mêlée, de charger sur la ligne d’avantage, et de repousser ses adversaires avec des plaquages saignants. "Je n’avais pas le stress de la première, sourit-il, mais de l’excitation même si ce n’est pas encore ça sur le rythme. Je n’avais jamais connu une grave blessure, et j’en ai pris deux en moins d’un an. Ça n’a pas été facile, et même difficile à gérer." Rembobinons.

Le 22 octobre 2022, le natif d’Arles s’est cassé l’avant-bras droit face à Castres. "La fracture était à plusieurs endroits. Je voulais vite revenir, ça a été compliqué parce que la consolidation a été longue." Sept mois, emplis de doutes et de stress, alors que le Mondial approchait à grands pas. Revenu à temps, mais en manque de sensations, "Jibé" a perdu sa place de finisseur. À la déception collective s’est ajoutée la "frustration personnelle" pour le Chelemard. "Il y a eu des regrets parce que tu as toujours envie de faire plus. La blessure n’arrive jamais au bon moment. C’était déjà énorme d’y être. Mais si je n’ai pas pu faire plus, je ne peux m’en prendre qu’à moi-même. Même quand j’ai porté les boucliers pour faire bosser les autres, j’ai toujours donné ce qui était alors mon 100 %. Je me suis accroché comme rarement."

"Je ressentais une importante perte de puissance"

Le double champion du monde U20 (2018 et 2019) ne réalisait pas encore, mais une autre épreuve prenait, d’une manière lancinante, place dans son corps. "Je n’ai pas fait attention, car nous sommes habitués à jouer avec des douleurs, mais j’ai senti des gênes dans le bras droit avec des fourmis et de l’électricité." Un rapport avec la fracture ? Négatif. "Je me suis inquiété lorsque j’ai perdu beaucoup de masse sur le côté droit. Je souffrais d’une hernie cervicale nécessitant une opération et trois mois d’arrêt. Je ressentais une importante perte de puissance, mais j’avais terriblement envie de jouer après une année galère. Ça m’a porté sûrement un peu défaut sportivement." Il est notamment difficile de pousser en mêlée sans la pleine possession de ses moyens.

Les épreuves derrière lui, l’intéressé jure que la période a été propice à faire le bilan du premier tiers de sa carrière. "Je me suis remis en question sur le rugby, la manière d’aborder notre métier et les matchs. Notre vie est guidée par cette vie collective. C’est dur d’appréhender l’isolement, de ne plus avoir ta place dans le groupe. Le fait d’être mis à l’écart m’a relancé une envie folle de jouer, de retrouver mon statut et d’être performant." Face à Toulouse et ses nombreux partenaires en Bleus, l’occasion est idoine de lancer un message. "Le staff de Fabien (Galthié) ne m’a pas lâché, ça fait plaisir. J’ai dans un coin de ma tête l’idée d’y retourner, mais l’heure demande de se concentrer sur Toulon. On sort de saisons plus que moyennes, et c’est le moment d’aller de l’avant pour le club. On doit faire oublier le passé et voir le plus haut possible en Top 14." Avec ses revenants, le RCT semble plus que jamais armé pour relever le défi.