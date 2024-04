Face aux Cheetahs, Alexandre Fischer va rejouer avec Clermont pour la première fois depuis le 4 mars 2023. Le troisième ligne de l’ASM espère enfin pérenniser sa carrière.

399 jours. C’est le chiffre colossal séparant le dernier match d’Alexandre Fischer (4 mars 2023, à Montpellier) de la rencontre face au Toyota Cheetahs, ce samedi, où le troisième ligne retrouvera la compétition. Victime d’une rupture des deux ligaments croisés la saison dernière, le troisième ligne clermontois (26 ans) s’apprête à terminer son interminable absence lors de ce huitième de finale de Challenge Cup.

Rétabli depuis plusieurs semaines, le staff auvergnat a pris toutes les précautions pour ne pas brusquer le retour de son flanker. En début d’année, le troisième ligne avait notamment rechuté au mollet et plusieurs complications physiques ont empêché un retour plus précoce avec le maillot jaune et bleu. Mais depuis le mois dernier, Alexandre Fischer s’entraîne au même rythme que ses coéquipiers et sans restriction lors des oppositions musclées proposées en fin de séance.

Un profil unique pour Clermont

Dans un contexte moins tendu qu’en Top 14, mais excitant de par son statut de match couperet, Alexandre Fischer est donc de retour pour ce huitième de finale de Challenge Cup, face aux Toyota Cheetahs. Un ajout de poids pour Christophe Urios puisque le flanker possède un profil unique au sein de la troisième ligne auvergnate. Sa science du grattage a en effet donné des ailes à Fischer la saison dernière, où il a enchaîné dix titularisations en douze matchs, avant de se blesser gravement. Souvent vanté par son manager, notamment après la victoire de Clermont face à Toulon la saison passée, Fischer avait ce jour-là était impressionnant avec un essai et plusieurs grattages importants.

Prolongé jusqu’en 2025, l’ancien pensionnaire de l’US Issoire complète parfaitement l’aérien Tixeront, le tank Yato ou le fantasque Sowakula. Face à une équipe sud-africaine traditionnellement tournée vers l’affrontement et la domination physique, la présence du taureau clermontois ne sera pas de trop pour écarter les soldats de Ruan Pienaar. Et au milieu de la troisième ligne XXL de l’ASM, Alexandre Fischer a l’occasion de montrer qu’il faudra bien compter sur lui pour une fin de saison qui promet d’être aussi excitante que tendue.