TRANSFERTS - Ce jeudi, l'ASM Clermont a officialisé les prolongations d’Etienne Falgoux (pilier droit) et Alexandre Fischer (troisième ligne). Le club auvergnat continue donc de construire son avenir avec une prolongation de trois saisons pour Falgoux et deux saisons pour Fischer.

C'était dans les tuyaux depuis un long moment et nous l'avions annoncé dans ces colonnes. C'est désormais officiel, Etienne Falgoux (29ans, 1,83m pour 112kg) et Alexandre Fischer (24 ans, 1,88m pour 107kg) porteront les couleurs de l'ASM Clermont pour une durée de trois et deux saisons supplémentaires. Le staff clermontois sécurise donc deux éléments importants de leur pack d'avants "en attendant d'autres signatures" précise le club auvergnat dans un communiqué.

"En plus d’être un joueur expérimenté de notre championnat, c’est un pilier (NDRL Etienne Falgoux) de notre effectif sur et en dehors du terrain." assure Jono Gibbes. Fischer quant à lui apportera toute sa puissance mais aussi "beaucoup d’énergie dans le pack" grâce à son tempérament selon les mots du manager.

De nouvelles signatures attendues

En officialisant ces deux prolongations, l'ASM en a profité pour rassurer ses supporters, inconsolables depuis l'officialisation du départ de Damian Penaud. "Alors que les discussions sont en cours avec Fritz Lee et que les contacts avancent avec plusieurs joueurs à fort potentiel au profil de coureur-sauteur, les dirigeants clermontois souhaitent boucler leur recrutement en troisième ligne dans les prochaines semaines. Une période où d’autres prolongations pourraient être officialisées dans d’autres lignes de l’effectif de l’ASM Clermont Auvergne pour les saisons prochaines.", explique le club. Affaire à suivre.