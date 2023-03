TOP 14 - Coup dur pour l'ASM. En plus d'avoir lourdement perdu sur la pelouse de Montpellier (34-9), Clermont a vu sortir sur blessure son flanker de 25 ans. Les examens passés ce lundi sont formels : rupture des deux ligaments croisés (antérieur et postérieur) et du latéral externe. Sa saison est terminée.

Le verdict est tombé pour Alexandre Fischer. Sorti sur civière au GGL Stadium à Montpellier, dans un match que ses partenaires ont lourdement perdu 34 à 9, on présageait du pire pour le flanker de 25 ans. Et les examens passés en début de semaine ne laissent pas de place au doute. Le troisième ligne souffre d'une rupture des deux ligaments croisés (antérieur et postérieur) et du latéral externe. Une très lourde blessure qui va l'obliger à s'écarter des terrains jusqu'à la fin de saison.

\u26a0\ufe0fGrave blessure au genou et fin de saison pour Alexandre Fischer

Les examens ont révélé une rupture des 2 ligaments croisés (antérieur et postérieur) du genou droit ainsi que du ligament latéral externe.

Alexandre sera indisponible durant de longs mois.https://t.co/22bXKPevpR pic.twitter.com/NW0ktN2ZJN — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 6, 2023

Un gros coup dur pour le joueur, qui revenait d'une blessure au mollet, qui l'avait déjà éloigné du pré pendant un mois. Titulaire face à Toulon et à Montpellier, il bénéficiait de la confiance de Christophe Urios depuis son arrivée. C'est une blessure très rare, qui mettra sur le flan l'auvergnat pour neuf à douze mois. Alexandre Fischer a sans doute joué son dernier match en 2023 à cause de cette blessure. Il se fera opérer dans la clinique de Beaumont.

Montpellier corrige Clermont et reste en vie dans la course au top 6 ! \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f



Le résumé du match > https://t.co/JAHJjfChf1 pic.twitter.com/FsyYEikJh4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 4, 2023

Cette blessure tombe au pire moment pour les Jaunards, qui ont aussi perdu Judicaël Cancoriet à cause d'un carton rouge sur le même match. Le prochain match face à Brive se fera donc sans les deux flankers, alors que Clermont a sans doute dit adieu aux phases finales avec la défaite chez les champions de France. L'ASM, dixième après la vingtième journée, se retrouve à dix points du premier qualifié qu'est Bayonne, alors qu'il ne reste plus que six journées à jouer. La zone rouge, elle, n'est plus si loin, avec sept points d'avance sur la Section paloise.