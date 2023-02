TOP 14 - Clermont était attendu, et les Jaunards ont répondu présent. Alexandre Fischer a été intraitable tout comme Anthony Belleau alors que Ihaia West a semblé hors de forme.

Les tops

Alexandre Fischer

Le troisième ligne clermontois a une nouvelle fois rayonné dans son domaine de prédilection : le combat. Alexandre Fischer a d’abord permis à ses coéquipiers de respirer sur l’une des premières attaques tranchantes du RCT en grattant un ballon des mains de Waisea. Puis, dès la dixième minute, l’Issoirien de naissance s’est offert un essai plein d’opportunisme après une belle avancée du maul jaune et bleu. Pressant comme jamais en défense, Fischer a guidé ses hommes dans le combat.

Anthony Belleau

L’ouvreur jaune et bleu monte en régime depuis sa dernière prestation à Bordeaux. Face à son ancien club, Anthony Belleau a été presque parfait au pied avec seulement un échec, et a su concrétiser la domination clermontoise en première mi-temps. Son drop de quarante mètres témoigne d’ailleurs d’une confiance retrouvée. Dans l’animation, Belleau a été sobre et ne s’est pas privé de lancer ses centres Moala et Simone, également très dominants dans le premier acte.

Clermont fait tomber Toulon et reste dans la course au top 6 ! ?\ud83d\udd35



Pour revivre le match > https://t.co/53p1Ivx1HG pic.twitter.com/53TspXDF5B — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023

Baptiste Jauneau

Le demi de mêlée de l’ASM a une nouvelle fois été impressionnant pour son jeune âge (dix-neuf ans). Assez téméraire pour aller jouer des coudes dans les rucks, Baptiste Jauneau a su accélérer le jeu auvergnat, bien aidé par des avants qui ont abattu un travail colossal dans le jeu au sol. Son essai témoigne de sa vivacité et de sa prise de risque contrôlée pour aujourd’hui être le numéro 1 à la mêlée auvergnate.

Les Flops

Ihaia West

L’ouvreur toulonnais était-il à 100% de ses moyens au Michelin ? La réponse se dirige plutôt vers le non au vu de sa première période fantomatique où le Néo-Zélandais n’a pris aucun coup de pied à son compte, pas même les renvois, laissés à Cheslin Kolbe, et les pénaltouches tapées par Thomas Salles. Ihaia West s’est finalement contenté de distribuer le jeu sur les rares lancements toulonnais. Une prestation diamétralement opposée à celle qu’il a livrée face à Toulouse.

Facundo Isa

À l’instar de son ouvreur, le numéro 8 argentin n’a pas suffisamment pesé dans la défense auvergnate. D’habitude si saillant ballon en main, Facundo Isa a d’abord subi en première mi-temps, comme l’ensemble de ses coéquipiers. Sa faute grossière à la 53ème a miné sa performance.

Cheslin Kolbe

Certes, les conditions dantesques au-dessus du ciel du Michelin ne favorisaient pas les ailiers. Mais la prestation de Cheslin Kolbe n’a pas été au niveau de son palmarès et de ses capacités naturelles. Jamais le Springbok n’est parvenu à déborder franchement la défense auvergnate. Avec seulement seize mètres gagnés ballon en main, le champion du monde 2019 a été trop discret pour enflammer une rencontre dans laquelle les Toulonnais n’ont jamais réellement inquiété les hommes de Christophe Urios