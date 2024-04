Face aux Cheetahs, Killian Tixeront disputera son 25ème match de la saison. Avec cette nouvelle participation, le jeune troisième ligne n’a pas manqué une seule rencontre de Clermont.

Le moteur de Killian Tixeront ne s’est jamais arrêté cette saison. À quelques heures de défier les Cheetahs, le troisième ligne clermontois s’apprête à disputer son 25ème match cette saison. L’Auvergnat de naissance n’a en effet pas manqué une seule rencontre depuis mi-août et la première journée du Top 14. À tout juste vingt-deux ans, l’aérien flanker de l’ASM impressionne par sa fiabilité et sa science en touche. Pour son deuxième exercice à plein temps avec le groupe professionnel, "Tix" avoue avoir une petite recette miracle pour justifier une telle constance week-end après week-end. "Je savais que j’avais joué tous les matchs mais je n’ai pas été titulaire à chaque fois ! Je n’ai rien changé de spécial, il faut dire que notre staff est aux petits oignons avec nous. On est jaugé chaque matin… Après je le dois aussi à mon père qui pratique la médecine chinoise ! Il me fait des massages et cela apporte une approche différente à nos soins traditionnels. Ce n’est pas magique mais presque !" sourit le jeune flanker.

Mais au-delà des talents médicaux de son père, Killian Tixeront a surtout pris de l’envergure au sein d’une équipe en pleine reconstruction, mais également marquée par une troisième ligne XXL. S’il a prolongé son contrat avec son club de cœur il y a plusieurs mois, l’ancien capitaine des Bleuets avoue s’être posé des questions.

Les bons conseils des "vétérans"

"J’avais échangé avec Christophe (Urios) et quand on est en fin de contrat c’est compliqué il faut savoir rester focus sur le terrain. J’ai écouté les autres offres notamment quand j’ai vu cette concurrence en troisième ligne, mais au final je suis resté. Je sens que le staff compte sur les jeunes actuellement avec Baptiste Jauneau ou Léon Darricarrère. J’ai la conviction de rester. Christophe croit en ma progression et mon intégration complète avec les pros. Et toute ma famille est à côté, j'ai ma vie ici" énumère le troisième ligne casqué. Il est vrai que ferrailler aux côtés de Fritz Lee, Marcos Kremer ou Peceli Yato est, au mieux, formateur, au pire, grisant. Mais "Tix" s’inspire de ces golgoths sur différents secteurs. "Peceli me conseille beaucoup sur le jeu avec ballon, Fritz sur les rucks. Rob Simmons m’apporte énormément sur la touche, même si on ne joue pas au même poste, son expérience est un atout incroyable".

La touche est d’ailleurs l’un des secteurs où le jeune flanker doit encore se perfectionner. Déjà l’une des tours de contrôle de l’alignement auvergnat, Killian Tixeront affirme avoir progressé à vitesse grand V depuis l’année passée. Contreur implacable cette saison, l’Auvergnat de sang a encore beaucoup à faire. La Challenge Cup est, en ce sens, une parfaite rampe de lancement pour celui qui avait déjà été élu homme du match face aux Stormers, la saison dernière en Champions Cup. Alors qu’un printemps aussi anxieux qu’excitant pointe le bout de son nez en Auvergne, Tixeront espère que l’odeur des phases finales transcendera ses coéquipiers. "C’est un contexte favorable, en plus à domicile c’est magnifique. Des huitièmes de finale à la maison ça excite toute l’équipe et surtout de jouer contre une équipe sud-africaine ! Dans tous les cas, la Challenge Cup peut vraiment nous faire du bien mentalement". Mal classés en championnat, les Jaunards veulent retrouver des sourires, de la confiance et des essais pour donner un coup de boost quasiment vital pour leur fin de saison. Au milieu de ce contexte, Killian Tixeront espère lui aussi s’élever.