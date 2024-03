Plus de six mois après sa rupture du ligament croisé, Romain Ntamack devrait retrouver les terrains contre Pau. Une solution de plus à l’ouverture, quand les polyvalents Antoine Dupont, Thomas Ramos ou Juan Cruz Mallia se sont mis en valeur avec le numéro 10 en son absence.

Qui va dicter le jeu des Toulousains face à la Section paloise, ce samedi soir (21h05) ? Cela sera un grand joueur, quoi qu’il arrive. La seule autre certitude c’est que Romain Ntamack fera son grand retour à la compétition, cela a été annoncé plusieurs fois par le staff toulousain. "Il est très bien. Romain est quelqu’un d’organisé, qui sait ce qu’il veut. Nous ne sommes pas loin de la vérité. Le staff, le staff médical et lui-même sont en étroite collaboration pour qu’il retrouve la compétition quand il sera prêt", rappelait Clément Poitrenaud cette semaine.

Sauf pépin de dernière minute, celui qui était 24e homme lors du déplacement à Bordeaux la semaine dernière jouera pour la première fois depuis un triste France-Ecosse au cœur du mois d’août, où son genou l’avait lâché. Sera-t-il titulaire ? Rien n’est moins sûr. Il pourrait être sur le banc pour une reprise progressive en termes de temps de jeu. Il faut dire que le staff toulousain ne manque pas d’options à ce poste-là et n’est pas obligé de titulariser tout de suite son ouvreur star, au contraire de l’UBB, où Matthieu Jalibert a dû tenir son rang même diminué contre les Rouge et Noir. Car si "NTK" démarre sur le banc, celui qui pourrait avoir le numéro 10 au coup d’envoi n’est autre qu’Antoine Dupont !

A lire aussi : Top 14 – Les compositions probables de la 20ème journée

De là à imaginer les deux compères de la charnière haut-garonnaise comme concurrents pour une place à l’ouverture, il n’y a qu’un pas qu’il serait risqué de franchir. Cependant, en l’absence de Romain Ntamack, Antoine Dupont a assuré quelques intérims à son poste de formation. Et, comme à son habitude, Antoine Dupont a fait du Antoine Dupont. Il a été tout bonnement impossible à arrêter contre Bayonne. Sur le banc à Bordeaux, il a dû rentrer après moins de deux minutes de jeu pour suppléer un Thomas Ramos blessé. Cependant, sa première mi-temps a été en demi-teinte contre l’UBB, à l’image de cette passe sautée approximative interceptée par Damian Penaud, coûtant un carton jaune au pauvre Paul Costes. Mais après la rentrée des Baille, Meafou ou Cros, Antoine Dupont a retrouvé de l’avancée, à l’image de son action où il a mis Matthis Lebel sur orbite, pour le premier essai de l’ailier.

A lire aussi : Top 14 - Pour Toulouse, quand l’intensité y est, forcément ça va mieux...

"Antoine, j’aime bien quand on m’explique que c’est le meilleur 9 mais il n’est pas mal en 10 non plus. Aujourd’hui, son repositionnement nous a amené une énergie même si en première mi-temps, il a une ou deux décisions qui ne sont pas à la hauteur de ce qu’il est capable de faire et qu’il a bien mieux fait en seconde mi-temps", a lâché Ugo Mola en conférence de presse, dans la foulée d’UBB-Stade toulousain.

Mallia, plus qu’un choix par défaut

Plusieurs semaines durant, Toulouse a été privé de ses deux stars en début d’année 2024. Romain Ntamack reprenait simplement l’entraînement ; Antoine Dupont lançait avec l’équipe de France de rugby à sept sa conquête d’une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris. Le très polyvalent Juan Cruz Malia a alors glissé à l’ouverture, débutant cinq rencontres à ce poste (Racing, Oyonnax, Clermont, Castres et Perpignan). Et lui aussi a livré des prestations de très bonne facture, à l’image de celle contre Castres, agrémentée de deux essais. L’Argentin a démontré, si cela était encore nécessaire, qu’il pouvait briller à plusieurs postes, dépannant même au but, avec moins de succès parfois cependant.

Si Baptiste Germain a joué dix en début de saison lors des doublons Coupe du monde, il est désormais davantage utilisé en demi de mêlée, malgré une titularisation en demi d’ouverture contre La Rochelle, le 30 décembre dernier. Avec Thomas Ramos et Blair Kinghorn pouvant aussi évoluer à ce poste-là, le Stade toulousain n’a pas de soucis à se faire à l’ouverture dans la défense de son titre de champion de France et la conquête d’un sixième trophée continental.