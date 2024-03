Au sortir de la courte défaite des siens face à Bordeaux (31-28), le manager du Stade toulousain Ugo Mola est revenu sur la performance de son artiste Antoine Dupont. S’il est un des meilleurs numeros 9 de la planète, le boss des Rouge et Noir salue ici son aisance à l’ouverture.

Après son escapade septiste nord-américaine, le génie toulousain Antoine Dupont faisait son retour sous les couleurs rouge et noire du Stade toulousain, ce dimanche soir au Matmut Atlantique de Bordeaux. Entré précocement en jeu en raison de la blessure de Thomas Ramos, il a donc pris place à l’ouverture. Habitué du numéro 9 dans le dos, il a montré énormément d’aisance à ce poste de numéro 10, qu’il occupe de temps en temps. Pour son manager Ugo Mola, le replacement a été bénéfique au champion de France en titre. Il s’est exprimé après la rencontre en reconnaissant l’apport du capitaine des Bleus dans ce rôle de maître à jouer. "Antoine, j’aime bien quand on m’explique que c’est le meilleur 9 mais il n’est pas mal en 10 non plus. Aujourd’hui, son repositionnement nous a amené une énergie même si en première mi-temps, il a une ou deux décisions qui ne sont pas à la hauteur de ce qu’il est capable de faire et qu’il a bien mieux fait en seconde mi-temps."

Une place d’ouvreur qu’il lui offre une vision de jeu plus globale, plus verticale forcément, et par conséquent un champ de possibilité et d’espace ultra-dangereux pour un joueur avec ces dispositions physiques et techniques. On l’a vu à différents moments s’engouffrer dans des espaces, à l’instar de cette traversée du terrain à 5 minutes du terme. Pour autant, Dupont a effectué une première mi-temps avec beaucoup d’initiatives mais gâchées par quelques imprécisions, comme sa passe flottante pour Costes (35e). "En première mi-temps, il a une ou deux décisions qui ne sont pas à la hauteur de ce qu’il est capable de faire et qu’il a bien mieux fait en seconde mi-temps" précisait même son manager. Son retour sur les terrains du Top 14 a confirmé que cette parenthèse à sept lui avait été bénéfique et que sa fraîcheur et ses accélérations pourraient bien être dévastatrices pour la suite et fin de la saison.