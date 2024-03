Thomas Ramos, à peine de retour de sélection, au sein du Stade toulousain, a été contraint d'être remplacé dès la 4e minute de jeu. Après le match, son manager Ugo Mola en a dit plus sur la blessure qui le concerne.

Thomas Ramos n'a pas pu prendre part à ce qui fut un très joli match de Top 14, ce dimanche soir au Matmut Atlantique (victoire de l'UBB 31-28). Titularisé à l'ouverture, alors qu'il venait de rentrer de sélection comme nombre de ses partenaires, l'international (28 ans, 36 sélections) a été contraint de sortir dès la 4e minute et être remplacé par Antoine Dupont. En cause, un choc avec son coéquipier Pita Ahki provoqué par un plaquage sur le centre de l'UBB Yoram Moefana.

A l'issue du match, en conférence de presse, le manager toulousain Ugo Mola a évoqué le cas de son demi d'ouverture ou arrière : "C'est une grosse contusion à la crête iliaque (partie supérieure du bassin, N.D.L.R.), en espérant qu'il n'y ait pas plus de dégâts. C'est très douloureux, il y a peu de matière autour. Quand on prend un coup sur ces zones-là, c'est toujours particulier." Pour l'heure, on ne sait pas encore la durée de l'absence de Thomas Ramos.