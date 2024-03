Le Tournoi derrière eux, les internationaux français étaient de retour en Top 14. Beaucoup ont brillé sur les pelouses du championnat à l’occasion de la 19e journée.

On a été gâté ce week-end lors de la 19e journée. Des stars de partout, les internationaux français de retour et des matchs accrochés sur toutes les pelouses. Une journée conclue de toute beauté avec la victoire in extremis de Bordeaux face à Toulouse dans un Matmut Atlantique incandescent. Comment s’en sont sortis les Bleus ? Revue d’effectif.

Une équipe, d’abord, a survolé les débats en ouverture de la 19e journée. Le RCT a sorti le grand jeu dans un contexte pas facile en infligeant une belle correction à Montpellier où Bernard Laporte et Patrice Collazo faisaient leur retour. Charles Ollivon et Esteban Abadie ont participé à l’agréable après-midi à Mayol mais ce sont surtout deux joueurs privés de Tournoi cette année qui ont brillé. Melvyn Jaminet a été dans tous les bons coups (1 essai, 7 transformations), et son compère Gabin Villière a fait marcher ses cannes. De son côté, Dany Priso a tenu son rang.

Malchance pour Bielle-Biarrey, Ramos et Tuilagi

Le week-end a été différent pour d’autres Bleus qui n’ont pas pu tenir leur place ou montrer toute l’étendue de leur talent. Posolo Tuilagi a quitté ses coéquipiers avant la mi-temps lors du déplacement de l’Usap à Oyonnax. Le surpuissant deuxième ligne souffrait d’une commotion et a regardé depuis le banc de touche la victoire cruciale des Catalans chez leur concurrent pour le maintien. Destin similaire pour Thomas Ramos avec un peu plus d’inquiétude le concernant. Titularisé à l’ouverture, le Toulousain a été obligé de laisser sa place après seulement quatre minutes, touché à la crête iliaque (partie supérieure du bassin).

Lors du même match, Louis Bielle-Biarrey n’a pas pu faire parler ses cannes pour cause de forfait de dernière minute (malade). Cela n’a pas empêché l’UBB de s’imposer et de son remplaçant (Pablo Uberti) de livrer une performance très cohérente. À noter aussi la sortie précoce de Matthieu Jalibert, lui qui faisait son retour à la compétition et qui n’a pas voulu prendre de risques pour la suite de la saison. Les Bordelais ont pu compter sur le match de patron de Maxime Lucu bien qu’imprécis face aux perches, et aux autres internationaux Damian Penaud et Yoram Moefana (auteurs chacun d’un essai). Nicolas Depoortere, récemment capé en Bleu, a été plus en retrait dans cette partie.

Des Rochelais en dedans, Dupont sur courant alternatif

Le Stade rochelais pouvait aussi compter sur le retour de trois internationaux avec Alldritt, Colombe et Boudehent mobilisés pour le déplacement à Bayonne. Malgré une domination sans partage ou presque, les Maritimes ont trop gâché pour mettre fin à l’invincibilité bayonnaise à Jean-Dauger. Le capitaine français du Tournoi des 6 Nations n’a pas eu son rayonnement habituel ballon en main. Bien qu’énormément sollicité (20 courses), il n’a pas forcément remporté ses duels mais il est monté en puissance au fil de la rencontre jusqu’à inscrire l’essai de l’espoir dans les dix dernières minutes. Paul Boudehent a été actif en défense en première période mais a rapidement été remplacé par Haddad. Georges-Henri Colombe, précieux pour porter les ballons, a été trop pénalisé, et le Mondialiste Antoine Hastoy a raté deux coups de pied important dont la dernière pénalité pour la victoire. Entrée en revanche remarquée pour Yoan Tanga en dynamiteur de l’attaque rochelaise.

Un autre joueur était particulièrement attendu dimanche soir. Antoine Dupont a débuté sur le banc mais a remplacé très rapidement Ramos, blessé. Le génial numéro 9 est entré à l’ouverture dans une rencontre où son équipe était largement dominée et n’a pas fait que des bons choix dans la rencontre. Mais il n’est pas Dupont pour rien, et ses gestes de classe ont relancé un Stade toulousain longtemps moribond. Toujours côté toulousain, si Julien Marchand a réalisé un match solide et que Mathis Lebel a inscrit un doublé, ce fut plus compliqué pour Alexandre Roumat et Thibaud Flament. Ugo Mola avait choisi de venir à Bordeaux avec un banc quatre étoiles et le choix a failli être payant. Ces finisseurs (Baille, Aldegheri, Cros) et surtout Emmanuel Meafou, ont complètement inversé la physionomie de la rencontre.

Le Racing dit merci à Le Garrec, Paris à Barré

Les Franciliens sont complètement relancés dans ce Top 14 après une mauvaise passe à l’hiver. Le manager Stuart Lancaster a fait confiance à ses hommes de base, qui lui ont bien rendu. Avec Cameron Woki, Gaël Fickou mais aussi Antoine Gibert et Thomas Laclayat (en fin de match), ce n’est plus du tout le même Racing. Coup de chapeau à Nolann Le Garrec, qui a offert la victoire à son équipe grâce à une pénalité tardive. Le demi de mêlée est le leader incontesté d’un groupe francilien très solidaire à Pierre-Fabre.

Enfin, les frères Taofifenua du Lou étaient proches de réaliser le coup de cette 19e journée à Jean-Bouin. Combatifs, ils n’ont pas tenu sur la durée et les coéquipiers de Paul Gabrillagues, mais surtout de Léo Barré ont fini par prendre le dessus dans le second acte. Si le Racing peut remercier Le Garrec, le club de la capitale peut féliciter son arrière qui est resté dans la lignée de ses deux titularisations avec l’équipe de France.