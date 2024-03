Comme cela a été programmé depuis plusieurs semaines avec les staffs sportif et médical, l’ouvreur Romain Ntamack fera son retour ce samedi contre pau. sept mois après son opération du genou gauche.

L e 1er janvier, Romain Ntamack nous avait accordé un long entretien dans lequel il se projetait avec le sourire sur son futur retour : « Je suis très bien et, s’il y avait eu un événement hyper important, je pense que j’aurais peut-être battu le record d’Anthony Jelonch. » Référence à la course contre-la-montre remportée par le troisième ligne toulousain pour disputer la Coupe du monde, six mois après son opération. Comme lui, l’ouvreur fut victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, du genou gauche, contre l’Écosse à Saint-Étienne, le 12 août dernier. Ce qui l’a privé du Mondial à domicile, dont il fut le grand absent. Et, comme il le confiait dans nos colonnes, l’intéressé a cherché à vite prendre du recul et envisager la suite, même si la cicatrice sera ouverte à vie. Sans se précipiter, Ntamack s’est fixé des objectifs élevés pour la fin de saison en cours. Et, quand on lui avait glissé « début avril », il avait acquiescé : « Ce sera normalement à ce moment-là que je reprendrai. Je vais tenter d’être le plus compétitif possible. »

En accord avec le joueur et l’encadrement médical, le staff stadiste a arrêté une date précise depuis plus d’un mois : le 30 mars et la réception de Pau. Samedi, le fils d’Émile va officiellement retrouver la compétition et un maillot qu’il n’a plus porté depuis… la finale de Top 14 gagnée face à La Rochelle, le 17 juin, au bout de laquelle il avait traversé le terrain à la 78e minute pour offrir le vingtdeuxième Brennus de l’histoire à son club de toujours. Le rendez-vous de la Section n’a pas été choisi au hasard. En interne, chacun a considéré que c’est le parfait compromis pour ne rien brusquer mais lui permettre de postuler pour le huitième de finale de Champions Cup, dans neuf jours, contre le Racing 92. « Il est bien, dans son programme, expliquait lundi son entraîneur Clément Poitrenaud. Romain est quelqu’un d’organisé, qui sait ce qu’il veut. Il est difficilement influençable. Il reprend quand il se sent bien, pour être sûr qu’il soit à 100 % de ses capacités. Franchement, je pense qu’on n’est pas loin de la vérité (sourire). »

« C'est un gros compétiteur »

Revoir un joueur de sa trempe de sur les pelouses de Top 14 n’a évidemment rien d’anodin. Poitrenaud abonde : « C’est Romain Ntamack ! Tout le monde s’inquiétait de perdre Antoine Dupont pour la Coupe du monde Mais je pense que Romain, c’est du même acabit en termes de manque pour le XV de France durant la compétition. Et c’est la même chose pour nous aussi, à Toulouse. C’est un joueur qui a beaucoup de caractère, sur qui on peut compter, qui a déjà prouvé combien il était capable de gérer stratégiquement un match mais aussi d’avoir des fulgurances. » Impossible de le contredire. C’est également un joueur qui, outre le talent indéniable qui le définit depuis ses débuts, est extrêmement fort sur tous les fondamentaux du jeu : la défense, les ballons hauts ou l’organisation générale. Des qualités décisives quand approchent les rencontres de phase finale, lesquelles se décantent parfois sur trois fois rien…

En clair, si Clément Poitrenaud indique que les blessures de Thomas Ramos et Blair Kinghorn (voir page 7) « ne changent pas forcément les plans » concernant Ntamack, le rôle de ce dernier sera déterminant dans les prochaines semaines. « Il entre dans un âge (il aura 25 ans le 1er mai, N.D.L.R.) où il a plus de maturité, d’expérience, détaille le technicien. Il va arriver, au cours des mois ou années à venir, dans la plénitude d’un numéro 10 de haut niveau. Sachant que ce qu’il a en réserve, c’est déjà pas mal… » Sachant aussi que la douleur vécue sur la fin d’année 2023 l’aura certainement fait grandir, comme il nous l’avouait : « J’en ai appris beaucoup sur moi-même. Je ne serai pas un homme nouveau mais un homme différent. » Et son coach de poursuivre : « C’est un gros compétiteur. Il est exigeant avec luimême, avec ses partenaires. Il veut gagner. Il traverse déjà depuis longtemps les épreuves avec une certaine facilité, qui peut être déconcertante. Celle-là l’aura d’autant plus renforcé. » À tous les niveaux d’ailleurs, puisque « NTK » est apparu particulièrement impressionnant du haut du corps à l’entraînement. « Tous les joueurs blessés pendant huit mois font de la musculation, note Poitrenaud. Il a pris un peu mais il n’y avait aucun objectif là-dessus et il va le perdre en jouant. Il est suffisamment costaud. » Aussi dans les jambes et dans la tête. Avec une promesse, prononcée dès janvier par le numéro 10 : « L’ambition, c’est d’être encore meilleur après ma reprise. »