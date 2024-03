Ce samedi soir (21 heures), le Stade toulousain accueille la Section paloise. Romain Ntamack pourrait effectuer son grand retour à la compétition après huit mois d’absence. Clément Poitrenaud, l’entraîneur des arrières rouge et noir, a évoqué cette possible reprise.

Quels enseignements avez-vous tirés de votre défaite contre Bordeaux-Bègles ?

On n’a pas su répondre à l’intensité mise par les Bordelo-Béglais en début de match. Pourtant, on s’attendait à un départ canon de leur part. Nous avons remis les choses dans l’ordre dans le second acte mais globalement, les joueurs de l’UBB avaient peut-être un peu plus envie que nous.

A-t-il été compliqué de réintégrer les internationaux avant l’UBB dans un groupe qui a très bien fonctionné pendant les doublons, notamment derrière ?

Derrière ? Aujourd’hui, il faut arrêter de dissocier les avants et les trois-quarts. Il y a bien sûr des spécificités à chaque poste mais nous attaquons à quinze et défendons à quinze. La réunification est toujours délicate. Chaque joueur à vécu des aventures différentes ces dernières semaines. Contre Bordeaux-Bègles, nous avons mis une mi-temps à nous reconnecter. Il nous fallait ce grand match pour accélérer les choses.

Thomas Ramos, Setareki Bituniyata, Ange Capuozzo, (Blair Kinghorn très incertain)… Votre ligne arrière est actuellement amputée de nombreux éléments. Comment allez-vous vous organiser pour la rencontre contre Pau ?

Des blessures, il y en a tout le temps. Nous ne sommes pas épargnés, c’est certain. C’est forcément embêtant puisque c’est une période importante de la saison mais nous allons faire avec, comme nous avons toujours fait. Je ne suis pas forcément inquiet à vrai dire. D’une part car ce ne sont pas, a priori, des blessures trop importantes et ensuite car nous avons d’autres joueurs qui ont prouvé qu’ils avaient le niveau pour réaliser de bonnes performances.

Cela fait plusieurs matchs que Pierre-Louis Barassi est repositionné sur une aile, que vous apporte-t-il à ce poste ?

Alors c’est d’abord un centre, il dépanne à l’aile on va dire. Même si ce n’est pas sa spécialité, c’est une corde de plus à son arc. C’est une solution de plus pour nous, le staff.

En discutez-vous avec lui de ce nouveau rôle ?

Oui, régulièrement. Pierre-Louis n’a pas été élevé à la sauce toulousaine, c’est nouveau pour lui ces minutes jouées sur l’aile. À Toulouse, tu dois être capable d’évoluer à plusieurs postes. Il se débrouille très bien en tout cas.

Sur quels points a-t-il le plus d’interrogations ?

Les placements défensifs, les couvertures de fond de terrain, les lancements de jeu… Rien de bien compliqué à assimiler. Ça devrait rentrer assez rapidement.

Ce samedi contre Pau, Romain Ntamack pourrait faire son grand retour. Comment le trouvez-vous à un pas de reprendre la compétition ?

Il est très bien. Romain est quelqu’un d’organisé, qui sait ce qu’il veut. Nous ne sommes pas loin de la vérité. Le staff, le staff médical et lui-même sont en étroite collaboration pour qu’il retrouve la compétition quand il sera prêt.

Le pépin physique de Thomas Ramos a-t-il changé vos plans ?

Non pas du tout. L’objectif est de lancer Romain quand il sera à 100 %.

Dans quels aspects va-t-il le plus vous apporter en cette fin de saison ?

C’est Romain Ntamack, tout simplement. Tout le monde s’est inquiété de perdre Antoine Dupont pendant la Coupe du monde mais la perte de Romain est du même acabit en termes de manques pour le XV de France. C’est un joueur qui a beaucoup de caractère, sur qui on peut toujours compter. Il peut gérer un match comme le faire basculer avec des fulgurances. Avec l’expérience qu’il a déjà en magasin et son âge (24 ans), c’est un joueur qui va possiblement atteindre dans les prochains mois le pic de sa carrière.

Sentez-vous davantage de maturité chez lui après cette longue blessure ?

C’est un gros compétiteur. Romain traverse les épreuves avec une facilité qui peut paraître déconcertante et c’est certain qu’il en est sorti renforcé.

Il donne l’impression de s’être épaissi du haut du corps, l’avez-vous également remarqué ?

Tous les joueurs qui sont blessés pendent huit mois font énormément de musculation donc s’épaississent. Il a effectivement pris mais il devrait rapidement perdre un peu de poids après quelques matchs. C’est quelqu’un qui n’a pas besoin de faire 110 kilos. En défense, il a déjà montré que son physique était suffisant pour faire le boulot alors cette prise de masse n’était pas une volonté chez lui.