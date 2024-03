Ce dimanche soir, l’UBB s’est imposée 31-28 contre Toulouse sur la pelouse du Matmut Atlantique. Un match exceptionnel, durant lequel Pierre Bochaton et Pablo Uberti ont brillé. Emmanuel Meafou a, de son côté, bien failli tout faire basculer.

Les tops

Pierre Bochaton

Tout comme Uberti (cité ci-dessous), ce n’est pas le premier nom que l’on cite quand on pense à l’effectif quatre étoiles de l’UBB. Pierre Bochaton a crevé l’écran sur la pelouse du Matmut Atlantique. Offensivement, l’ancien joueur de Bourg-en-Bresse a laissé Tevita Tatafu briller. C’est défensivement qu’il a su tirer son épingle du jeu. Auteur de 9 plaquages en première mi-temps (il a terminé à 17) Bochaton a été primordial pour les siens. Il a aussi récupéré une pénalité au sol en début de partie.

C’est lui qui a inscrit l’essai de la victoire quelques minutes avant le coup de sifflet final, avant d’annihiler une des dernières offensives toulousaines à la 75ème minute. Bochaton est le héros du soir côté UBB.

Pablo Uberti

Et dire qu’il n’était pas prévu dans le quinze de départ de l’UBB pour ce match… C’est simple, Pablo Uberti n’a pas attendu longtemps pour se montrer. Dès la cinquième minute, c’est lui qui a gratté un ballon important dans les 22 mètres toulousains, et qui a du coup initié l’action du premier essai girondin, signé Moefana. Bien servi sur son aile gauche, Uberti a pu se montrer en attaque, sans oublier de défendre. À la demi-heure de jeu, l’ailier grenat a été auteur d’un plaquage salvateur sur Alexandre Roumat, qui filait à l’essai.

A lire aussi : Bordeaux remporte le choc face à Toulouse et s’installe sur le podium

Matthis Lebel

C’est ce que l’on appelle, l’opportunisme. Privé de munitions en première période, Matthis Lebel a attendu son heure, tranquillement. À l’heure de jeu, l’ailier haut-garonnais a été magnifiquement servi par Antoine Dupont. Il a ensuite gagné son duel pour aller marquer son premier essai du match. Une première banderille, suivie d’une deuxième quelques secondes plus tard. Après un coup de pied rasant de Costes, Lebel a réussi à dribbler Buros pour pousser le cuir jusqu’en terre promise. Un doublé rempli de talent.

Emmanuel Meafou

C’est beaucoup plus facile le rugby avec Emmanuel Meafou. Entré dès la 45ème minute de jeu, le colosse rouge et noir a bien failli tout faire basculer. Juste avant le deuxième essai stadiste signé Ahki, il a mis la défense girondine sur le reculoir. Sur toutes ses percussions, l’international français a avancé. On y est habitués, mais qu’est-ce qu’il est fort.

Emmanuel Meafou a été auteur d’une entrée fracassante. Icon Sport - Anthony Dibon

Les flops

Joel Merkler

Exceptionnel il y a deux semaines face à Perpignan, l’international espagnol a vécu une soirée compliquée sur la pelouse du Matmut Atlantique. Le pilier droit de Toulouse a réalisé quelques grosses percussions, mais ce sont surtout ses deux pénalités reçues dans le secteur de la mêlée qui noircissent le tableau. Il a été remplacé dès la 45ème minute par Dorian Aldegheri.

A lire aussi : Bordeaux-Bègles – Toulouse : le résumé de la victoire de l’UBB

Ben Tameifuna

Ce n’était pas vraiment un match pour les piliers ce dimanche soir. Habitué à tout écraser ballon en main, "Big Ben" a été plutôt discret. Seulement 3 plaquages et six courses pour Tameifuna. Peu en vue offensivement, il a été sanctionné à deux reprises.