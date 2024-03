Une première période parfaite, des internationaux en forme et une belle force de caractère : l’UBB a fini par avoir le dernier mot face à Toulouse et remporte le choc de la 19e journée. Le banc quatre étoiles du Stade toulousain a failli faire la différence mais grâce à un essai de Bochaton dans les dix dernières minutes, les joueurs de Yannick Bru remportent une précieuse victoire et s’installent sur le podium du Top 14.

