Le CA Brive officialise la signature de Samuel Maximin. Le troisième ligne de 22 ans s’engage jusqu’en 2026.

En fin de contrat du côté du Rouen Normandie Rugby, Samuel Maximin posera ses valises en Corrèze pour deux saisons. Avec entre autres les signatures de Courtney Lawes (Northampton) ou d’Erwan Dridi (Grenoble) il devient la sixième recrue déjà officialisée par le CA Brive pour la saison prochaine. Formé à Montpellier, Samuel Maximin coche la case du joueur JIFF, facteur non négligeable dans le recrutement des clubs français.

Après trois saisons passées en Normandie, le troisième ligne de 22 ans est devenu un joueur important, totalisant vingt feuilles de match pour seize titularisations. Pierre-Henry Broncan, manager sportif de Brive, se félicite de l’arrivée de Samuel Maximin : "L’arrivée de Samuel s’inscrit dans la continuité du recrutement déjà engagé. Son profil athlétique et aérien s’intègre complètement dans la vision de l’effectif pour la saison prochaine. Très actif, Samuel a pris de l’épaisseur et de la confiance avec de nombreux matchs disputés en Pro D2 avec Rouen. C’est un travailleur sérieux et appliqué qui a tout pour progresser encore".