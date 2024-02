Le CA Brive a officiellement annoncé le transfert du troisième ligne anglais Courtney Lawes. Le joueur de Northampton arrivera en Corrèze "dans les prochains mois" et s'est engagé jusqu'en 2026.

"Vous l'attendiez, c'est désormais signé" : c'est avec ces mots que le CA Brive a annoncé à ses supporters la venue de la légende anglaise Courtney Lawes (35 ans) et son engagement jusqu'en 2026. Alors que nous vous annoncions des contacts très avancés et un accord oral depuis près d'un mois maintenant, le joueur de Northampton a, ce vendredi, paraphé son contrat le liant avec le club corrézien. L'homme aux 105 sélections avec l'Angleterre (et 5 avec les Lions britanniques) pourra donc vêtir la tunique noire et blanche pour la saison prochaine. Vainqueur de trois Tournoi des 6 Nations (2016, 2017 et 2020), il a aussi terminé deuxième (2019) et troisième (2023) de la Coupe du monde avec le XV de la Rose. Le compétiteur britannique est impatient de commencer sa nouvelle aventure : "J'ai hâte de rejoindre le CA Brive la saison prochaine et de donner tout ce que j'ai pour ce magnifique club de rugby. J'ai toujours une âme de grand compétiteur et je veux continuer à progresser dans ce nouveau chapitre de ma carrière tout en contribuant à la réussite future du CAB."

C'est une pointure qu'a réussi à enrôler le board briviste. Lawes est un joueur polyvalent, cochant divers profils mais toujours avec une impressionnante qualité. Ses 2m01 et sa dextérité font de lui un excellent sauteur mais il est également très dur sur l'homme et rassurant dans les tâches défensives. À ajouter à cela, une aisance balle en main, vous obtenez là un troisième ligne de niveau international, qui pourra évidemment son expérience au club de Pro D2 (ou de Top 14 la saison prochaine). À 35 ans, il a annoncé avoir pris sa retraite internationale avant le match pour la troisième place lors de la Coupe du monde en France et se consacrera donc pleinement à l'aventure briviste. "C’est une vraie satisfaction d’ajouter un joueur de ce calibre à notre effectif pour la saison prochaine, a expliqué le manager Pierre-Henry Broncan. Courtney est un leader et, surtout, un immense compétiteur. Il aura également un vrai rôle à jouer auprès des jeunes joueurs du club car il fait partie de ces joueurs qui n’ont pas besoin de parler grâce à l’exemplarité dont il fait preuve dans le travail et sur le terrain. Nous sommes heureux de l’accueillir avec sa famille."

Le CA Brive dispute ce vendredi soir sa 21ème journée de Pro D2 face à Valence-Romans.