L'ailier du FC Grenoble Erwan Dridi (23 ans) s'est engagé officiellement avec le CA Brive. Il a signé un contrat le liant deux saisons avec le club corrézien.

C'est le club briviste qui l'a officialisé ce mercredi par voie de communiqué : Erwan Dridi (23 ans) sera Corrézien la saison prochaine et ce pour deux saisons. Le joueur du FC Grenoble, évoluant au poste d'ailier, est lié jusqu'en 2026 avec le CA Brive. Il va donc connaître son quatrième club. Formé à Toulon, avec qui il effectuera 17 matchs en professionnel, il rejoint ensuite Vannes en prêt en 2021, avec qui il connaîtra une saison de Pro D2. Parti du côté de Grenoble l'année suivante, il va y achever sa deuxième saison à l'issue de celle en cours. Le Varois d'origine est donc parti pour un nouveau défi avec les Noir et Blanc alors qu'il est un élément pouvant jouer à l'arrière et même parfois au centre.

Un recrutement qui s'enchaîne

Un profil qui a plu au manager briviste Pierre-Henry Broncan : "Erwan est habile techniquement, combiné à sa vitesse il apporte beaucoup de dynamisme dans l’animation offensive. Sa polyvalence et sa flexibilité sont des aspects importants pour s’adapter aux différentes configurations et style de jeu que nous souhaitons donner pour les saisons à venir." Après les annonces d'Henzo Kiteau (pilier) et d'Hugo Verdu (ouvreur) et bien évidemment de la légende anglaise Courtney Lawes, le CAB se renforce donc encore un peu plus dans ses lignes arrières.