Le moment était très attendu. Mercredi après-midi, à Marcoussis, le sélectionneur national Fabien Galthié a longuement décrypté le Tournoi des 6 Nations. Et pas que..

Regrettez-vous de n’avoir pas lancé les jeunes plus tôt dans la compétition ?

Nous avons terminé le 14 octobre 2023 une Coupe du monde à la maison dans les conditions que vous connaissez. Puis le groupe s’est disloqué. Quand le Tournoi a démarré, dans notre esprit, on s’est alors retrouvé dans la foulée de cette dislocation. On s’est retrouvé au lendemain de France - Afrique du Sud. Alors qu’il s’était passé trois mois pendant lesquels nous n’avons pas vu les joueurs. [..] A leur retour au CNR, on a projeté les images du quart-de-finale pour travailler dessus et six mois plus tard, Thomas Ramos nous a dit : "Ça nous a fait mal". Les joueurs n’avaient pas fait ce travail d’acceptation, de dépassement, de digestion. Et ils n’étaient pas à pleine puissance, en revenant ici. Entre la Coupe du monde et le début du Tournoi, les joueurs avaient aussi pris de la masse grasse, pour diverses raisons.

Et pour revenir à la question ?

Le quart-de-finale, on l’a perdu pour des raisons rugbystiques mais aussi pour des décisions arbitrales. On en a d’ailleurs parlé avec Ben O’Keeffe lors d’une récente réunion à World Rugby. Comment expliquer à ces joueurs, qui avaient fait un grand match en quart-de-finale, peut-être le plus grand match du dernier mandat, qu’ils ne remettraient plus le maillot du XV de France ? Même si on pouvait sentir des signaux faibles, on ne pouvait les laisser sur le bord de la route. C’est la raison pour laquelle on a décidé de démarrer le Tournoi avec les mêmes.

Quel échange avez-vous eu avec Ben O’Keeffe, au juste ?

La décision fait partie du match et on l’accepte. Vous ne me verrez jamais réagir à chaud sur une décision arbitrale. Mais on peut discuter, à froid. Dans une commission de World Rugby, j’ai donc eu l’occasion de parler avec Ben O’Keeffe. […] À un moment de la réunion , il y a eu une discussion sur le comportement des sélectionneurs. J’ai pris la parole et j’ai dit que nous avions un rôle majeur d’éducateur et que nous devions nous comporter avec respect vis à vis des arbitres. C’est fondamental. D’autres sélectionneurs (comme Rassie Erasmus, par exemple, N.DL.R.) tweetent et crient au scandale. Pour moi, c’est banni.

Qu’avez-vous dit à Ben O’Keeffe, à ce moment-là ?

Je lui ai dit que mes joueurs avaient été impactés fortement par des décisions discutables. Tout le monde était d’accord sur le fait que certaines décisions n’étaient pas les bonnes. Lui non plus n’était pas du tout satisfait de sa performance.

Sur quoi, par exemple ?

Il y a un ballon gratté avec coudes au sol par Kwagga Smith qui donne trois points aux Springboks, par exemple. […] Nous voulons aujourd’hui compter sur le travail de la régulation et des règles entrepris dans ces commissions de World Rugby. On doit faire entendre notre voix. On doit faire entendre notre perception. On veut jouer à armes égales avec le Sud et les nations mères du rugby.

Qu’allez-vous faire avec les trentenaires du groupe France ?

Les trentenaires, ce sont des cracks à mes yeux. Comment il fait, Gaël Fickou ? Comment il fait pour matcher avec ses adversaires alors qu’il est loin de son potentiel maximum ? Sincèrement, ce serait dommage que l’âge soit un critère éliminatoire. Les joueurs qui ont 30, 31 ou 33 ans portent avec eux 50 ou 60 sélections. Notre ambition, c’est d’amener la totalité de cet effectif en capacité de disputer la Coupe du monde. Les joueurs pensent qu’ils peuvent tenir le challenge. Lors de la dernière finale de Coupe du monde, les Néo-Zélandais avaient 30 ans et 66 sélections en moyenne. Le Leader Maximo de cette équipe de France, c’est Gaël Fickou, 30 ans et 90 sélections. Le chemin doit se construire avec eux. Il y a un travail à faire avec la Ligue et les clubs pour tenter de trouver le chemin pour accompagner ces trentenaires qu’on montre du doigt chez nous, alors qu’on les encense dans tous les autres pays. Charles Ollivon, Romain Taofifenua, Cyril Baille ou Uini Atonio doivent être en capacité de matcher avec les autres équipes. Mais de matcher avec leur toute puissance. On a le talent pour rivaliser avec les meilleurs. Mais ce potentiel, il faut l’entretenir.

Quid de la tournée estivale en Argentine ?

On va partir en tournée avec des jeunes joueurs. On aura quatre matchs pour développer nos meilleurs potentiels. Entre ça et le reste, ça nous permettra d’avoir une large population qui sera en capacité de défendre l’équipe nationale jusqu’en 2027.

Votre rapport avec les joueurs a-t-il changé au fil de la compétition ?

On a vécu une tragédie en quart-de-finale et une autre en ouverture du Tournoi, contre l’Irlande. J’ai 55 ans et j’ai l’âge d’être leur père. Quand je parle à un joueur, je me demande ce qu’il pense. A mon époque, quand je perdais, je me disais que c’était la dernière fois que je mettais ce maillot bleu. Je me disais que c’était fini pour moi. Or, je ne voulais pas que ce sentiment s’installe dans leurs têtes parce que ça se ressentirait, plus tard, sur leurs performances.

Pouvez-vous développer ?

On a enchaîné deux vestiaires difficiles, après l’Afrique du Sud et l’Irlande. Greg Alldritt, le capitaine, m’a dit : "Dis leur de ne pas trop penser". C’est ce que je leur ai dit. Quand on a quitté Marseille pour revenir à Marcoussis, c’était l’armée qui remontait au camp avec beaucoup de joueurs éliminés. Et puis, on est malgré tout reparti au combat en Ecosse, un terrible adversaire. On sentait bien que physiquement et psychologiquement, l’équipe n’était pas à son maximum. On sentait bien qu’on n’avait pas les armes pour dominer rugbystiquement les adversaires. Mais notre force, c’était les hommes et le coeur.

Et les critiques, vous les gériez comment ?

Les critiques, elles étaient là. Certains joueurs sont forts, froids et acceptent la critique. Ils ne tremblent pas devant la critique. D’autres doivent travailler là-dessus. En Ecosse, à la 60 ème minute, on est mené. Puis, on fait "tapis". On fait rentrer les huit joueurs du banc de touche. Là, on fait un 10 à 0 et l’équipe arrache une victoire. Les joueurs ont fait corps.

Et après ?

On a une semaine de récupération. On revient à Marcoussis pour préparer l’Italie et tout le monde pense à ce moment-là qu’on a fait le plus dur, et moi le premier. Mais les données, sur les accélérations, la vitesse, ne sont toujours pas bonnes. Pour autant , on prépare le match contre l’Italie avec les mêmes. Pendant le match, il y a le carton rouge de Jonathan Danty et l’énergie de l’équipe est tombée. Une fois de plus, le match était « détruit », puisque c’est le terme qu’emploie World Rugby quand il y a un carton rouge au niveau international. Mais derrière ça, il nous restait quinze jours. Là, on a décidé de lancer les jeunes et d’apporter de l’énergie.

La défense n’a pas été optimale., pendant le Tournoi des 6 Nations...

La défense a parfois été en difficultés mais pas tout le temps. Vous savez, la défense nourrit l’attaque et inversement. Quand vous ne concrétisez pas vos temps forts, vous ne donnez pas l’énergie qui permet de défendre efficacement. Je ne vais donc pas montrer du doigt un seul domaine. […] Le seul temps fort des Anglais avant la mi-temps, c’est l’essai du trois-quart centre Ollie Lawrence. Après le match, Gaël Fickou (il rate son plaquage, N.D.L.R.) m’a dit : « Je le vois bien se décaler mais je déclenche trop tard. » Soyons en pleines possessions de nos moyens physiques et vous verrez qu’on s’améliorera. Parce qu’on a rien à envier aux autres nations du rugby mondial.

Avez-vous un exemple à l’esprit ?

Le premier match contre l’Irlande, on se déplace à 112 mètres par minute et par joueur. Contre le pays de Galles, après sept semaines de préparation, on se déplace à 117 mètres par minute par joueur. On n’est plus la même équipe .

Est-ce un tournoi réussi ?

On a commencé par une nuit tragique (contre l’Irlande), on finit par une nuit magique (contre l’Angleterre). Quand j’ai pris l’équipe, on a élevé le curseur. Ces cinq dernières années, on a été premiers ex-aequo, trois fois seconds et une fois champions, avec un grand chelem en 2022. Mais on aimerait se payer plus, gagner des titres et les partager avec ce formidable public, qui a souffert autant qu’on a souffert durant ce Tournoi des 6 Nations. […] A Lyon, samedi soir, les gens ne voulaient pas quitter le stade. Trente minutes après le coup de sifflet final, ils étaient encore là. Sincèrement, je comprends pas ce qui ne comprennent pas qu’on n’ arrive pas toujours à gagner des titres. Je vois comme eux que dans la vitrine aux trophées, il en manque. Mais on se bat pour ça.