L’ailier serial marqueur du XV de France Damian Penaud n’a planté qu’une seule fois lors de ce Tournoi des 6 Nations 2024. Plutôt discret par rapport à ses habitudes, le joueur de l’UBB a tout de même brillé sur plusieurs statistiques. Au final, que valent vraiment ses cinq matchs ?

Au début de ce Tournoi 2024, nous n’étions pas sûrs de grand-chose mais les supporters français étaient persuadés d’un événement : Damian Penaud, si bon sur chacune de ses sorties en Bleu, allait battre le record de Serge Blanco en devenant le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du XV de France (38 essais). Il n’en fut rien. À trois petites unités du légendaire arrière avant le début de la compétition, l’ancien Clermontois avait bien démarré avec une réalisation contre l’Irlande. Seulement, Penaud n’est plus allé derrière la ligne lors de la suite du Tournoi et reste encore à 36 essais inscrits en Bleu.

Des cafouillages aériens

Rien d’alarmant, puisqu’au final, il n’y a eu que quatre rencontres lors desquelles l’ailier est resté muet. Seulement, lorsqu’on connaît les statistiques du bonhomme et ses habitudes, il est désormais étonnant de ne pas le voir marquer. Cette image du finisseur avec le XV de France, Damian Penaud l’a depuis un long moment. Ce n’est pourtant pas ce qui l’a défini lors de l’édition 2024 du Tournoi. Une compétition qui l’a vu être globalement décevant, surtout au début.

Habituellement si brillant lorsqu’il porte la tunique floquée du coq, le serial marqueur s’est montré très brouillon. Toujours imprévisible ballon en main, il a fait tomber pas mal de ballons lors des matchs face à l’Irlande, l’Écosse et l’Italie. Alors que son équipe était en bien mauvaise forme, Penaud a lui aussi semblé en dedans, peinant à faire les mêmes différences qu’habituellement. L’ailier a particulièrement déçu sur un plan : ses réceptions de ballons hauts.

De nombreuses fois, Penaud a cafouillé des ballons, ce qui a fait qu’il fut de plus en plus visé au fil des matchs. Une explication pourrait être trouvée à cela. Grand (1,92m), le Bordelo-Béglais a pris l’habitude de volleyer la gonfle lorsqu’il lui était possible sur les réceptions offensives. Défensivement par contre, il est préférable de "gober" le ballon, ce qui est moins sa spécialité. Face à l’Italie, sa première mi-temps fut largement décevante, mais il a semblé relever la tête pour sonner la révolte par la suite. Il n’a plus quitté cette belle lancée.

Une fin de Tournoi réussie

Même s’il a clairement manqué d’efficacité, Penaud a nettement élevé le niveau face au pays de Galles et à l’Angleterre. Toujours avide d’espaces et malgré un déchet encore présent, le joueur passé par Brive chez les jeunes a grandement fait avancer les siens, en trouvant les intervalles grâce à sa créativité. Il fut décisif à plusieurs reprises pour amener des essais Bleus, comme celui de Lucu à Cardiff ou celui de Fickou lors du crunch.

Ce mieux offensivement s’est clairement fait sentir sur ses statistiques. Penaud est le meilleur passeur décisif du Tournoi (3), à égalité avec plusieurs joueurs. Il est aussi le meilleur de la compétition en termes de franchissements (11) et de passes après-contact réussies (11), ce qui traduit sa volonté de jeu. Enfin, le joueur de l’UBB est le deuxième avec le plus de mètres parcourus (422,3m), derrière l’Irlandais James Lowe (478m). De quoi affirmer donc que Penaud a tout de même fait beaucoup de choses offensivement lors de cette édition ! Si tout cela ne suffit peut-être pas à masquer un Tournoi au goût amer, l’ailier a montré qu’il avait encore des jambes et que le record de Blanco n’était qu’une question de mois…