Le XV de France a terminé le Tournoi 2024 à la deuxième place, derrière l’Irlande. Les Français, malgré une déroute face au Trèfle et un match nul à domicile contre l’Italie, ont bien terminé leur compétition, notamment grâce à l’apport de nouveaux joueurs. Des changements que souhaitaient Imanol Harinordoquy dès le début du Tournoi.

Faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? C’est un peu la question au moment de débriefer le Tournoi 2024 des Bleus. En effet, malgré une humiliation à domicile dès le premier match face à l’Irlande, et un nul historique à Lille face à l’Italie, les Français ont aussi battu l’Écosse à Murrayfield et le pays de Galles à Cardiff, avant de finir sur une victoire dans le crunch face aux Anglais.

Surtout, l’apport de nouveaux joueurs, principalement des jeunes, a fait beaucoup de bien au XV de France. La concurrence a redonné des couleurs à l’équipe de France. Notre consultant Imanol Harinordoquy aurait aimé que ces changements arrivent plus tôt dans la compétition. "C’est facile à dire une fois la compétition terminée, mais pour le coup j’avais évoqué ce sujet avant le début du Tournoi (rires). C’est pourquoi j’ai quelques regrets sur ce point précis. Je suis convaincu qu’avec un peu plus de sang frais dès le premier match, nous aurions pu gagner le Tournoi."

L’équipe de France n’appartient à personne

Ainsi, les cadres de l’équipe nationale ont été obligés d’élever leur niveau de jeu, à l’image d’un Gaël Fickou qui a enchaîné des bonnes performances en fin de Tournoi. "Ils se sont remis en question lorsque le sélectionneur a remis un peu plus de concurrence, analyse l’ancien troisième ligne international. L’émulation a ça de bon qu’elle permet de redistribuer les cartes… L’équipe de France n’appartient à personne."

Mais Harinordoquy nuance son propos : "Attention, le confort et la confiance accordée à certains joueurs ont aussi permis à cette équipe de France de performer pendant quatre ans. N’ayons pas la mémoire courte. Maintenant, la Coupe du monde a matérialisé la fin d’un cycle. Le match d’ouverture face à l’Irlande aurait dû marquer le début d’une nouvelle histoire. Et peut-être que le sélectionneur aurait dû répéter haut et fort que le maillot n’appartient à personne."