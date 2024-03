Gaël Fickou s'est confié en exclusivité à Midi Olympique au lendemain de sa 90ème sélection avec le XV de France. Le centre du Racing 92 est notamment revenu sur la claque reçue par l'Irlande en début de Tournoi.

La déception reste présente au sein du XV de France. Malgré leur victoire homérique face à l'Angleterre (33-31) en clôture du Tournoi des 6 Nations, les Bleus n'ont pas remporté une compétition qu'ils convoitaient tant après l'échec de la Coupe du monde. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, Gaël Fickou a rembobiné le fil de cette édition 2024 forte en émotion. Le centre aux 90 sélections est notamment revenu sur le premier match du Tournoi, et la gifle reçue d'entrée par l'Irlande, future championne.

"Dès le match de l’Irlande, on a compris que tout ne se passerait pas comme prévu. On a su tous – joueurs et staff – se remettre en question. On a quand même produit bien plus de jeu et même retrouvé un peu de folie sur la fin de la compétition. On a changé notre fusil d’épaule, c’était une volonté de tout le monde".

Il a fêté sa 90e sélection comme la première : avec une victoire et un essai contre l'Angleterre. Mais Gaël Fickou confesse avoir traversé des moments difficiles durant ce Tournoi des 6 Nations.



Après trois rencontres inquiétantes en termes d'intentions de jeu et de contenu, les Bleus ont ensuite mis la main sur le ballon et ont davantage tenté face au pays de Galles et l'Angleterre. Un changement de stratégie voulu et assumé par l'un des tauliers du groupe France. "On a choisi de tenir plus longtemps le ballon sur ces deux derniers matchs. Et ça a payé. Thomas (Ramos) l’a bien illustré. C’est lui qui a tout organisé d’une main de maître. Il faut le souligner". Au cours de cet entretien, Gaël Fickou a également évoqué son niveau de jeu et le fait "qu'une partie de presse" voulait le voir "sauter"...