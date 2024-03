‌Le 111ème Crunch, bien que sans enjeu, a tenu toutes ses promesses et bien plus encore. Français et Anglais ont offert un spectacle et un suspense à la hauteur de ce Tournoi des 6 Nations, et les Bleus s’imposent grâce à une pénalité à la dernière minute de Thomas Ramos (33-31). La France termine la compétition à la 2ème place, avec des enseignements et des espoirs pour l’avenir.

Les Bleus ont mis la main sur le match tôt, en s’installant dans le camp adverse, et avec quelques percées dans les 22m. Le XV de la Rose, en revanche, a montré son unique plan de jeu ; les chandelles, par dizaines. L'une d’entre elles a fini par payer, amenant une mêlée, pack pénalisé, et 3 points par George Ford (0-3, 12ème). Mais l’équipe de France réagissait d’abord après un grattage de Cros (3-3, 18ème). Le troisième ligne volait un lancer en touche peu après, pour un contre tricolore. Barré jouait bien le coup et envoyait Nolann Le Garrec marquer son premier essai international (10-3, 19ème). Un essai de french flair de 80 mètres pour mettre les Bleus devant, logique au vu du match. Sur une autre relance, Penaud mettait le feu dans la défense, puis obtenait une mêlée à 5m pour la France, qui se terminait sans points (26ème). Thomas Ramos passait des pénalités pour enfin accroître l’avance tricolore (32ème, 36ème), dans ce que certains ont vu comme un manque d’ambition. D’autant plus que les Anglais parvenaient à marquer avant la mi-temps. Smith forçait Penaud à concéder une touche à 5m. Deux penaltouches plus tard, Lawrence franchissait le rideau défensif pour marquer entre les poteaux (16-10, 40ème). ‌Le trou noir au retour des vestiaires, la lumière au bout Les Bleus revenaient de la mi-temps avec quelques certitudes et l’espoir de marquer. Mais ils ont vite été douchés par la furia anglaise. Freeman puis Earl trouvaient des failles dans la défense et avançaient. Lawrence marquait un doublé en passant en force au bout (16-17, 43ème). Ben Earl, encore lui, passait sans résistance à travers la défense, dans la zone 10-12 qui fait débat dans le XV de France. Il jouait le 2 contre 1 pour envoyer Marcus Smith à l’essai (16-24, 47ème). Mais les Bleus étaient à réaction. Malgré de gros contests anglais et un pack d’avants inférieur, ils parvenaient à continuer leur avancée, notamment par Flament, déjà en vue à Twickenham l’an dernier. Le Garrec trouvait Ollivon, qui écartait sur Barré (23-24, 57ème). Le Parisien a été élu homme du match. La France reprenait l’avantage après un coup de pied en catastrophe de Ramos, capté par Penaud, qui envoyait Fickou entre les poteaux (30-24, 62ème). De quoi mettre en place le finish fou de ce Crunch. Au terme d'un match au scénario fou, les Bleus s'imposent face à l'Angleterre à Lyon ! #FRAANG #XVdeFrance



Le film du match > https://t.co/vGUMsanmQi pic.twitter.com/3xnDyQvZOL — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) March 16, 2024 À dix minutes du terme, la France obtient une pénalité à 30 mètres pour un en-avant volontaire de Freeman. Le coup de pied de la victoire, manqué par Thomas Ramos (71ème), son seul échec du soir. Pas battus, les Anglais reprenaient espoir. Touche dans les 22 tricolores, et le ballon partait à l’opposé après plusieurs temps de jeu. Smith envoyait Freeman à l’essai en coin (30-31, 76ème). Lucu captait le dégagement de Care et jouait avec ses avants. Leur bon travail donnait une pénalité sur la ligne médiane. Ramos la tentait, et ça passait juste comme il fallait (33-31, 80ème). Un coup de pied vainqueur du Toulousain pour la victoire au bout du match. La France termine le Tournoi 2ème. Avec de nombreuses failles, surtout en défense, mais aussi des nouveaux venus qui pourraient se tailler une place de titulaire à l’avenir.