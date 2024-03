Pour cette rencontre face à l'Angleterre (samedi 21h), le sélectionneur Fabien Galthié fait confiance au même groupe que face au pays de Galles. Au Groupama Stadium de Décines-Charpieu, les Bleus voudront terminer leur Tournoi mitigé sur une bonne note.

On prend les mêmes et on recommence ! Pour le fameux "crunch" face aux Anglais (samedi 21h à Décines-Charpieu), Fabien Galthié fait confiance aux mêmes hommes que ceux qu'il avait sélectionnés lors du succès à Cardiff contre le pays de Galles (24-45). Un choix logique de la part du sélectionneur français au vu de la performance produite par les siens au Principality de Cardiff et surtout de l'absence de casse dans les rangs tricolores.

Les "nouveaux" de Cardiff vont connaître leur deuxième cape dans un des classiques du rugby mondial. En effet, les Meafou, Depoortere et Barré vont enchaîner et terminer ce Tournoi en tant que titulaires. Le puissant deuxième ligne a fait une bonne première à côté de son compère toulousain de la deuxième ligne, Thibaud Flament. Aussi, les deux jeunes trois-quarts Barré et Depoortere vont poursuivre sous le maillot bleu après leurs performances intéressantes. La charnière Nolann Le Garrec - Thomas Ramos est reconduite, elle aussi avait brillé lors de la quatrième journée.

La composition du XV de France Le XV de départ : 15. Barré ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Depoortere, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Ramos ; 9. Le Garrec ; 7.Ollivon, 8. Alldritt (cap), 6. Cros ; 5.Meafou, 4. Flament ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille. Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. S. Taofifenua, 18. Colombe, 19. R. Taofifenua, 20. Roumat, 21. Boudehent, 22. Lucu, 23. Moefana.

Le staff tricolore mise donc sur la continuité pour essayer de terminer le Tournoi à la deuxième place, après une première partie de Tournoi poussive, voire difficile. Un scénario assez improbable pourrait même offrir le titre aux Bleus.