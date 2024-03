Actuellement quatrième du classement, le XV de France n'a que de très minces chances de remporter le Tournoi des 6 Nations. Seulement, il existe un scénario dans lequel ce sont bien les Bleus qui soulèvent le trophée, comme ils l'ont fait en 2022. Le voici.

Et si la France remportait le Tournoi des 6 Nations 2024 ? Une folie qui se rapproche davantage de l'hérésie que de la projection réaliste au vu du classement des hommes de Fabien Galthié avant la dernière journée de la compétition. Actuellement quatrièmes, les Bleus ont perdu de nombreux points après une grosse défaite face à l'Irlande d'entrée et à cause d'un match nul surprise face à l'Italie. Ces résultats, couplés à la courte victoire en Écosse, font que les coéquipiers de Gregory Alldritt possèdent une différence de point de seulement +4 au classement, loin du +80 irlandais.

Désormais en très mauvaise posture, la France peut tout de même espérer un incroyable retournement de situation pour remporter le Tournoi, grâce à sa victoire bonifiée au pays de Galles ce dimanche. Le scénario s'annonce difficile, mais il a le mérite d'exister.

Pour que la France gagne, il faudrait :

- Une victoire bonifiée du XV de France face à l'Angleterre, avec un écart au score qui permettrait aux Bleus de boucher une très grande partie de leur retard de différence de points par rapport à l'Irlande (+4 pour la France, +80 pour l'Irlande).

- Une victoire de l'Écosse en Irlande, sans qu'aucune des deux équipes ne prenne le bonus. Il faudrait quand même que l'Écosse gagne avec un écart suffisant pour que la France devance l'Irlande à la différence de points.

ou

- Une victoire de l'Écosse avec le bonus offensif en Irlande, sans pour autant que l'Écosse n'obtienne au final une meilleure différence de points que la France (les deux équipes sont à +4 et l'Écosse domine la France en termes d'essais marqués, deuxième critère regardé après la différence de points en cas d'égalité).

Bien sûr, avant cette dernière journée, l'Irlande reste grand favorite pour remporter cette édition 2024 et soulever son deuxième trophée de suite. Les Anglais pourraient, eux, aller chercher le titre en France en cas de victoire sur les Bleus et de mauvais résultat des Irlandais. En bref, rien n'est encore fixé.