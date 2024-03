Le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé ce jeudi en conférence de presse la composition de l'équipe qui affrontera l'Angleterre. C'est la première fois qu'il décide de faire confiance aux 23 joueurs qui ont disputé le dernier match.

Fabien Galthié a fait preuve de conservatisme, cette semaine au moment de choisir l'équipe qui affrontera l'Angleterre ce samedi. En effet, en conférence de presse, il a donné les 23 noms qui étaient déjà sur la feuille de match dimanche dernier à Cardiff (victoire 24-45). C'est bien simple, ça n'était jamais arrivé sous son mandat, soit depuis le début d'année 2020. Pour retrouver un tel fait statistique, il faut remonter au Tournoi des 6 Nations 2019. Les vainqueurs de l'Ecosse (27-10, J3) avaient été reconduits à Dublin (26-14). En ce qui concerne le XV de départ, on avait eu droit à deux équipes semblables entre la première journée du Tournoi 2023, en Italie (24-29), et la deuxième en Irlande (32-19).

Pour expliquer ce choix, le sélectionneur a exprimé ceci : "L'équipe a gagné et a réalisé une grande performance le week-end dernier. On a choisi de faire les choses... Pas en douceur, mais en cohérence. On a préféré voir ce qu'il se passait sur le terrain, ressentir les énergies. Et le moment le plus intéressant, c'est quand on a reconstitué les deux équipes sur le terrain. C'est le terrain qui parle. Et ce qu'on a vu s'est retranscrit au Millenium." Avec cette belle victoire, bien qu'acquise dans un deuxième temps, les éléments les plus jeunes que sont Léo Barré, Nicolas Depoortere, Nolann Le Garrec ou encore Georges-Henri Colombe, novices ou déjà sélectionnés, ont gagné des points, et sont allés "chercher leur maillot", pour reprendre la rhétorique du sélectionneur.