Fabien Galthié a tranché : on ne change pas une équipe qui gagne. Les vainqueurs du pays de Galles dimanche dernier ont été reconduits dans leur intégralité par le sélectionneur des Bleus pour affronter samedi prochain l’Angleterre à Lyon (21h00).

Zéro changement

"C’est d’abord la performance du week-end dernier qui nous a poussés à reconduire les 23 mêmes joueurs. Le fait qu’il n’y ait pas de blessé, c’est la possibilité d’enchaîner avec la même équipe. Nous n’avons eu que six jours pour préparer cette rencontre. L’équipe avait beaucoup bougé la semaine dernière avant le pays de Galles. C’est ce qu’on ressentait depuis un moment."

"On a choisi de faire les choses en douceur, avec beaucoup de cohérence. On n’a pas pris de décision hâtive. On a préféré voir ce qui se passait sur le terrain, ressentir les énergies. Le moment le plus intéressant pour nous a été lorsque nous avons reconstitué les équipes lors des deux entraînements de la semaine dernière. L’objectif, c’était de voir ce qui allait se passer sur le terrain. Or, ce que l’on a vu pendant la semaine, c’est ce que vous avez vu à Cardiff. Et si l’on parle de « kiff », pour reprendre votre expression, le plus important, c’est ce qui s’est passé durant la semaine de préparation du match avant le pays de Galles car nous avons remobilisé les joueurs. Le « kiff », c’est quand les joueurs veulent tous aller chercher le maillot, crée l’émulation entre eux. Maintenant, cette même équipe a un nouveau challenge : l’Angleterre, un adversaire différent. C’est un vrai défi."

A lire aussi : 6 Nations 2024 - Pour la première fois de son mandat, Fabien Galthié reconduit les 23

"L’Angleterre revancharde ?"

"Il est possible que les Anglais soient revanchards. Nous avons, de notre côté, travaillé sur un adversaire qui sort d’une énorme performance le week-end dernier face à l’Irlande. Une équipe demi-finaliste de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud. Une équipe en pleine confiance qui redevient la grande Angleterre. On s’est donc concentré sur ce sujet-là."

"Cameron Woki encore hors du groupe"

"Quand nous avons annoncé notre groupe, c’était le groupe le plus compétitif possible. Je préfère donc d’abord parler des joueurs qui ont intégré ce groupe. Je pense à Thibaud Flament qui a été performant. On peut parler d’Alexandre Roumat qui a aussi été performant à Cardiff. Et puis encore Esteban Abadie que l’on a gardé avec nous car il montre beaucoup de disponibilité et de fraîcheur. C’est un joueur en pleine croissance. Il va compter sur ce mandat jusqu’à la coupe du monde en Australie. On a donc senti que Cameron avait besoin de se reposer. Comme beaucoup de joueurs, il a passé le cap des 30 ou 35 matchs. Il fait toujours partie de ce groupe France mais il a besoin de se régénérer. Donc, entre un joueur que l’on sent usé et un joueur en pleine ascension, on préfère prendre un joueur frais comme Esteban Abadie. Mais il n’y a pas de polémique."

"Un bilan de Tournoi dépendant de cette rencontre"

"On a abordé cette semaine de préparation avec l’envie de la vivre pleinement. Comme à chaque fois. Nous avons vraiment été focalisés sur notre préparation. Le reste, nous en parlerons après."