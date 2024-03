La semaine dernière, Mathis Castro-Ferreira a déclaré qu'il "préférait jouer avec Toulouse qu'avec l'équipe de France U20". Une déclaration qui peut surprendre - et qui a surpris - si on la prend au mot. Le troisième ligne toulousain a souhaité s'expliquer.

Ces dernières semaines, Mathis Castro-Ferreira a crevé l'écran avec le maillot du Stade toulousain sur les épaules. Auteur d'un doublé sur la pelouse de Clermont puis d'une réalisation contre Castres et Perpignan, le troisième ligne peut se vanter d'avoir inscrit quatre essais en trois matchs.

Le semaine dernière, juste avant le déplacement des Stadistes en Catalogne, celui qui était capitaine des Bleuets s'est présente devant la presse et a déclaré ceci : "Si je devais choisir, je préfère jouer en Top 14 qu'avec l'équipe de France des moins de 20 ans. C'est un autre niveau." Des paroles qui ont surpris en interne chez les Bleuets.

"Je me suis simplement mal exprimé"

Ce vendredi soir, Mathis Castro-Ferreira sera titulaire face à l'Angleterre avec le maillot floqué du 6 sur les épaules. Néanmoins, il ne sera pas capitaine, contrairement à ses deux précédentes rencontres avec les Bleuets. Un détail pour le joueur, autant que pour l'encadrement technique tricolore, qui nous a précisé que ce "déclassement" n'était absolument pas dû aux déclarations du flanker la semaine passée.

L'intéressé lui-même, explique que "c'était prévu et qu'il le vit très bien." Castro-Ferreira a ensuite poursuivi : "Je serai un soldat et je donnerai tout pour l'équipe." Pour ce crunch, c'est Léo Carbonneau qui portera le brassard.

Et pour revenir à sa déclaration qui a fait couler un peu d'encre, le Haut-Garonnais a souhaité s'expliquer un peu plus longuement : "Je suis conscient que cette phase a pu heurter, mais c'est simplement une erreur de jeunesse. Je me suis mal exprimé. La sélection et le club, ce sont deux choses qui ne sont pas comparables. Ce que je voulais dire, c'est que je sortais de deux bonnes prestations avec les Bleuets, et je voulais me tester en Top 14. C'est simplement complémentaire. On grandit avec l'équipe de France des moins de 20 ans et avec notre club." Voilà qui est dit.