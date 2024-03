Le XV de France U20 affronte ce vendredi soir (21h) les jeunes Anglais au Stade du Hameau (Pau) pour la dernière journée de ce Tournoi 2023. Le sélectionneur Sébastien Calvet a décidé de confier le capitanat au demi de mêlée briviste Léo Carbonneau. De nombreux retours de taille sont à noter.

Le "petit Crunch", prévu ce vendredi soir au Stade du Hameau de Pau, s'annonce grandiose ! Pour ce dernier match du Tournoi des 6 Nations U20 2024, le sélectionneur Sébastien Calvet peut compter sur toutes ses forces vives contre l'Angleterre, alors que ni Pro D2, ni Top 14 ne se jouent cette semaine. À l'image du capitaine Léo Carbonneau, demi de mêlée du CA Brive, joueur devenu indispensable en Corrèze ou de son compère Mathis Ferté. On retrouve aussi bon nombre de joueurs évoluant dans l'élite du rugby français. Les Rochelais Reus et Bollengier, le Clermontois Darricarrere, le Palois Attissogbe et le Toulousain Gourgues sont tous titulaires.

Castro-Ferreira sur l'aile de la troisième ligne

Devant, le Toulousain Mathis Castro-Ferreira, titulaire en Irlande et face à l'Écosse, laisse donc son capitanat à Carbonneau (sans même être nommé vice-capitaine) et sa place de numéro 8 au champion du monde U20 de l'Union Bordeaux-Bègles, Marko Gazzotti. Les deux phénomènes seront accompagnés par Joé Quere Karaba, auteur d'un Tournoi de très haut niveau. Le Rochelais Simon Huchet et le Toulousain Hugo Descube, tous deux âgés de 19 ans, seront associés dans la cage. En première ligne, les deux piliers présents lors de la dernière finale mondiale Lino Julien et Zaccharie Affane encadreront le futur talonneur clermontois Barnabé Massa. D'ailleurs, six joueurs présents lors de ce dernier match planétaire en Afrique du Sud seront titulaires dans le XV de départ.