George North jouera son dernier match avec le pays de Galles ce samedi contre l'Italie. Le XV du Poireau perd là un des meilleurs joueurs de son histoire.

Le pays de Galles est dans une très mauvaise passe avec désormais 11 défaites lors de ses 12 derniers matchs des Six Nations... Surtout, le XV du Poireau doit laver l'affront au Principality Stadium. Lors de la dernière venue des Italiens à Cardiff, les coéquipiers d'Ange Capuozzo s'étaient imposés à la dernière seconde après une rencontre dantesque. C'est dans ce contexte que les Gallois vont devoir honorer une légende de leur sélection. Après l'annonce de sa titularisation face à la Squadra Azzurra, George North a révélé sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait de sa dernière rencontre avec le maillot du XV du Poireau sur les épaules.

117 capes avec les Gallois

"J’ai décidé que la rencontre de samedi mettrait un terme à ma carrière internationale. Après quatorze ans, il me semble que c’est le bon moment pour me retirer. J’ai adoré et chéri chaque seconde sous le maillot gallois et j’ai pu jouer avec des coéquipiers fantastiques. J’ai eu beaucoup la chance de réaliser mon rêve. Je suis impatient d’entamer le prochain chapitre", a écrit George North sur son compte Twitter. À 31 ans, North compte 117 capes avec le XV du Poireau, en attendant la 118e contre les Italiens, d'abord comme ailier lors de ses premiers pas en équipe nationale, à 18 ans, puis progressivement comme centre.

Avec le pays de Galles, il a notamment remporté le Tournoi des six nations à quatre reprises (2012, 2013, 2019 et 2021) et disputé quatre éditions de la Coupe du monde (2011, 2015, 2019, 2023). Malheureusement pour lui, il partira peut-être sur une cuillère de bois si l'Italie venait à s'imposer à Cardiff. North évolue aux Ospreys, la franchise de Swansea, depuis 2018 après avoir porté les couleurs des Scarlets (2010-2013) et de Northampton (2013-2018). La saison prochaine, il sera un joueur de Provence Rugby.