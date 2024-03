Le pays de Galles a annoncé sa composition d'équipe pour la rencontre face à l'Italie samedi. George North et Nick Tompkins sont de retour au centre alors que Dafydd Jenkins retrouve la deuxième ligne.

Il y a du changement dans la composition du XV du poireau pour affronter l'Italie, lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations 2024. Dernier du classement avec quatre défaites au compteur en autant de matchs disputé, le pays de Galles doit sauver l'honneur et surtout éviter la cuillère de bois dans cette édition. Pour cela, Warren Gatland a procédé à quatre changements par rapport au match perdu contre la France dimanche dernier (24-45). Au poste de pilier droit, Dillon Lewis remplace Keiron Assiratti, alors que le capitaine Dafydd Jenkins retrouve la deuxième ligne.

Le replacement de Jenkins profite à Alex Mann, qui intègre le XV de départ. Derrière, Gatland a décidé de changer une nouvelle fois sa paire de centres. Nick Tompkins et George North sont de retour et prennent la place de Owen Watkin et Joe Roberts. North jouera d'ailleurs son dernier match sous le maillot gallois.

La composition du pays de Galles : 15. Winnett ; 14. Adams, 13. North, 12. Tompkins, 11. Dyer ; 10. Costelow, 9. Williams; 7. Reffell, 8. Wainwright, 6. Mann ; 5. Beard, 4. Jenkins (cap.) ; 3. Lewis, 2. Elias, 1. Thomas.

Remplaçants : 16. E. Lloyd, 17. Mathias, 18. O'Connor, 19. Rowlands, 20. Martin, 21. Hardy, 22. I. Lloyd, 23. Grady.