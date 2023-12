Comme révélé par Midi Olympique il y a plusieurs semaines, George North à Provence Rugby, c'est du concret. Le club aixois a d'ailleurs officialisé ce lundi la venue du centre gallois (31 ans, 121 sélections dont trois avec les Lions Britanniques et Irlandais) pour la saison prochaine.

Cela semblait fou mais Provence Rugby l'a fait ! Le club d'Aix a annoncé ce lundi la signature pour la saison prochaine d'un immense nom du rugby gallois : George North. À 31 ans, le centre a donné son accord avec le club de Pro D2 et a signé un contrat de deux ans. Il rejoindra Maurice-David la saison prochaine. "Ma famille et moi sommes très excités de rejoindre Provence Rugby à partir de la saison prochaine, a confié North. J’ai vraiment hâte de rencontrer tout le monde et de commencer une incroyable aventure en Provence. À bientôt à Maurice-David !" Au sortir d'une Coupe du monde très réussie sur le plan personnel, celui qui a remporté quatre Tournois des 6 nations (deux grand chelem) est un des talents les plus reconnus de la planète depuis une décennie.

Son arrivée est un énorme coup pour Provence Rugby, qui joue plus que jamais la montée en Top 14 la saison prochaine. Actuel deuxième de Pro D2, le club du sud-est compte déjà un international gallois dans son effectif : Thomas Francis. "Sa présence doit nous permettre de franchir un cap très important dans notre progression, affirmait Denis Philipon, le président de Provence Rugby. George est un grand joueur de rugby mais aussi un grand monsieur. Nous espérons que par son talent, son professionnalisme, sa connaissance du très haut niveau et sa popularité, il contribuera à positionner Provence Rugby comme l’un des grands acteurs du rugby français de demain