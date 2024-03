Le XV de France est d'attaque ! Les Bleus ont battu le pays de Galles lors du 4e match du Tournoi des 6 Nations au terme d'un match vivant et engagé. Revivez tous les essais de la rencontre en vidéo.

10-3 : le pays de Galles marque le premier essai (9e)

Après une très longue première séquence, les Bleus se font surprendre par le rapide ailier Dyer. L'ailier du pays de Galles échappe dans l'axe d'un ruck à la vigilance de François Cros et délivre le Principality Stadium. Les hommes de Warren Gatland mènent de 7 points.

10-13 : Fickou fait passer la France devant (21e)

21ème. Les Bleus ont du répondant et tiennent le ballon dans le camp adverse. Grâce à bon relais d'Emmanuel Meafou, Thomas Ramos a plusieurs options et joue bien le jeu en fixant parfaitement la défense avant de transmettre à Penaud. L'ailier français décale ensuite Gaël Fickou en bout de ligne qui remporte son duel et permet au XV de France d'inscrire le premier essai tricolore du match.

17-13 : Tomos Williams opportuniste (25e)

À domicile, les Gallois sont joueurs et ne se laissent pas abattre par cet essai encaissé. Avec de la vitesse, ils continuent à tester la défense française qui laisse des espaces. Watkin échappe aux plaquages de Thomas Ramos et Nicolas Depoortere et peut servir sur un plateau son demi de mêlée Tomos Williams, présent au soutien intérieur.

17-20 : Le Garrec en filou (29e)

29ème minute. 10 minutes de folie au Principality Stadium. Alors que les Gallois sont repassés devant, les Bleus veulent vite répondre et reprennent le contrôle de la balle. Proche des lignes, Le Garrec est clinique. Il envoie dans un premier temps Fickou pour fixer la défense avec une belle ogive, avant finalement d'inscrire le 2e essai français, en filou, après une feinte de passe. Ramos transforme, et les Bleus mènent.

24-20 : les Gallois repartent fort (43e)

Match de folie à Cardiff, les deux équipes se rendent coup pour coup. Le début de la deuxième période est rouge, et c'est le puissant trois-quarts centre Joe Roberts qui redonne quatre points d'avance au XV du Poireau.

24-30 : Colombe en puissance (65e)

Première sélection et premier essai pour le Rochelais, impressionnant de puissance. Le pilier droit, remplaçant d'Atonio, valide sa très bonne entrée du jeu et valide enfin la domination française depuis plusieurs minutes. Les Français prennent 6 points d'avance grâce à la transformation de Ramos.

24-37 : Le grand "Tao" pour le bonus ! (69e)

Les finisseurs chers à Fabien Galthié ont fait le travail et ont pris le dessus sur le banc des remplaçants gallois. Romain Taofifenua inscrit le 4e essai français après un beau contre et un bel effort pour aller aplatir juste avant la fin de l'en-but. Une réalisation synonyme de break pour les Tricolores et de bonus offensif. 10 minutes avant la fin du match, l'équipe de France a fait le plus dur.

24-45 : Lucu participe à la fête (80e)

L'image est belle. Décrié depuis le début du Tournoi, Maxime Lucu inscrit le dernier essai français pour conclure la belle victoire française face au pays de Galles. Remplaçant au coup d'envoi, le Bordelais participe à la fête après un nouveau très bon travail de Penaud.

Grâce à cette victoire, les Bleus se replacent au classement du 6 Nations et se rassurent avant le dernier match, le week-end prochain, face à l'Angleterre, qui vient de battre l'Irlande.